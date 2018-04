Fond privatizace je nesmyslný účet. Peníze patří na jednu kupu, říká ekonom Aleš Michl

Peníze nemají ležet na nějakém zvláštním účtu, měly by být zapojeny do státní pokladny, aby byly na jedné hromadě. Tak odůvodňuje návrh na přesun 21 miliard z Fondu privatizace do státního rozpočtu Aleš Michl, ekonom a poradce premiéra v demisi Andreje Babiše. Praha 10:03 21. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Michl odpovídal na otázky moderátora Jana Moláčka | Foto: Prokop Havel | Zdroj: Český rozhlas

„Je to úklid státní pokladny, přesun na jedno místo, tak by to dělala každá rodina nebo každá firma,“ říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu s tím, že účelem je mít centralizované peníze, aby se mohly řídit.

Vyzdvihuje také, že jde o dva rozdílné kroky – úklid a rozdělení peněz. Pak podle něj záleží na tom, jakou si občan zvolí vládu, ať už levicovou, pravicovou nebo středovou, která pak peníze nějak rozdělí. „Vláda zatím uklidila státní pokladnu velmi dobře,“ připomíná.

Na Fond privatizace vláda podle Michla sahá také proto, že to je nesmyslný účet, který nemá logiku a byl vytvořen jen kvůli tomu, aby se přes něj přerozdělovaly peníze z dividend ČEZu na ekologické škody.

„To je nesmysl, ekologické škody musíme platit, ale má se to financovat centrálně z jednoho místa – ministerstva financí nebo rozhodnutím vlády. Proto peníze na jednu kupu,“ vysvětluje s tím, že tyto peníze pak vytvoří zásobu, kterou vláda může použít na důchody, investice nebo snížení daní.