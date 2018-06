Americká zábavní společnost Walt Disney zvýšila nabídku na převzetí společnosti 21st Century Fox. Nově nabízí více než 71 miliard dolarů, v přepočtu tedy 1,6 bilionu korun. Fox to oznámil v tiskové zprávě. Kalifornie 19:00 21. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje. Mark Hamill jako Luke Skywalker, Carrie Fisher jako Leia Organa a Harrison Ford jako Han Solo | Foto: Shutterstock | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Společnost Walt Disney soupeří s telekomunikační a mediální firmou Comcast. A je to už delší přetahování. Společnost Walt Disney nabízela zhruba 52 miliard dolarů, pak její nabídku překonal právě Comcast. Teď už se částka vyšplhala na zmíněných více než 71 miliardách dolarů.

Byznys za 71 miliard dolarů: Walt Disney chce koupit firmu 21st Century Fox. Téma pro Ondřeje Luštince

Společnost Disney by po převzetí firmy získala například filmové studio 20th Century Fox, kabelové stanice a zahraniční televizní stanice z impéria mediálního magnáta Ruperta Murdocha.

Fox je podle Tomáše Vyskočila, provozovatele serveru Filmtoro.cz, dalším logickým dílem skládačky. A upozorňuje, že firma Disney už koupila studio animovaných filmů Pixar, studia komiksových filmů Marvel nebo tvůrce filmů Star Wars, tedy Lucasfilm.

„Disney samozřejmě vlastní značku Marvel, ale ta aby se dříve zachránila, musela rozprodat většinu svých filmových práv. Část prodala právě 20th Century Fox, takže ti vlastní Fantastickou čtyřku nebo X-Meny. Studio 20th Century Fox vlastní práva i na všechny původní díly Star Wars,“ doplňuje pro Radiožurnál Vyskočil.

I Comcast by díky nákupu získal bohatou filmovou knihovnu, kam patří třeba Planeta opic, Predátor nebo Vetřelec. Důvodů, proč má Comcast o 21st Century Fox zájem, je ale víc.

„Společnost Comcast je operátor, ale zároveň je to vlastník konkurenčního studia Paramount. A to v posledních letech nemá moc velký úspěch. Žádné velké hity do kina nepřineslo,“ poukazuje Vyskočil.

A převzetí databáze filmů by mediální části společnosti Comcast mohlo výrazně pomoct. Připravovaná obchodní dohoda nicméně nezahrnuje kanál Fox News Channel ani televizní síť Fox.