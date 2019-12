Odložení aukce kmitočtů pro 5G připraví stát o šest miliard, varuje šéf telekomunikačního úřadu

Pokud se zahájení aukce kmitočtů pro 5G posune z ledna na květen příštího roku, státní rozpočet pravděpodobně nezíská minimálně šest miliard korun, se kterými jako s výnosem dražby počítá. Na webu svetchytre.cz to uvedl předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák. Praha 17:32 19. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ | Zdroj: Český telekomunikační úřad

„Příjem z aukce je ale závazný ukazatel v rámci státního rozpočtu na rok 2020. V případě, že by aukce začala v květnu, nejde podle mě zaručit, že stát získá výnos z aukce do konce roku. ČTÚ (Český telekomunikační úřad, pozn. red.) by tedy nesplnil rozpočtová pravidla a nenaplnilo by příjem, což má velké důsledky do fungování ČTÚ. To by byl problém,“ řekl Novák.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v minulých dnech připustil možnost odkladu aukce kvůli úpravě podmínek, aby více lákaly ke vstupu na trh případného čtvrtého mobilního operátora.

Ve hře je také nynější šetření Evropské komise ohledně sdílení sítí O2 a T-Mobilem, které se nelíbí třetímu Vodafonu. Podle Nováka ale rozhodnutí nepadne ani během případného odkladu a navíc komise úřadu potvrdila, že se zahájením nemusí na verdikt čekat.

Chceme se zařadit mezi státy se 4 operátory, protože to je pro spotřebitele a firmy dlouhodobě výhodnější, viz mezinárodní srovnání #aukce700 pic.twitter.com/S1AZCk2Uxa — Jaromír Novák (@xmireknovak) December 15, 2019

Posun termínu by formálně mohl znamenat i zahájení řízení s EU kvůli nesplnění povinnosti členské země. Česko by totiž frekvence mělo přidělit do poloviny roku 2020, což by po odkladu nestihlo.

Odklad navíc podle Nováka může znamenat problém pro český průmysl, který by bez přítomnosti 5G sítě v co nejbližší době z pohledu zahraničních investorů ztratil velkou část své konkurenceschopnosti.

Desetkrát rychlejší než LTE

Český telekomunikační úřad bude dražit frekvence v pásmu 700 a 3500 MHz. Kmitočty v pásmu 700 MHz se uvolní přechodem pozemního televizního vysílání na nový standard DVB-T2 v polovině příštího roku. Aukce má podle předběžných odhadů vynést státu nejméně osm miliard korun.

Sítě 5G umožňují datové přenosy o rychlosti přes jeden Gbit/s, což je desetinásobek v současnosti dosahovaných rychlostí v sítích LTE. Mají umožnit rozvoj oblastí, jako je autonomní řízení nebo internet věcí.

V Česku je 14,5 milionu aktivních SIM karet. Více než 93 procent využívá služby operátorů O2, T-Mobile a Vodafone, zbytek se připojuje přes virtuální mobilní operátory.