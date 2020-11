Pět společností si rozdělilo frekvence pro 5G sítě. Kmitočty pro nového operátora ale získal T-Mobile

Vydražené frekvence pro 5G sítě začnou mobilní operátoři využívat podle odhadů Českého telekomunikačního úřadu na přelomu února a března příštího roku. V aukci, která měla zvýšit konkurenci na trhu a tím zlevnit mobilní služby, si přitom kmitočty vyhrazené pro nového zájemce rozdělili stávající operátoři. Praha 16:23 14. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vydražené frekvence pro 5G sítě začnou mobilní operátoři využívat na přelomu února a března příštího roku (ilustrační foto) | Foto: Hans Lucas | Zdroj: Reuters

Šance, že na trh vstoupí nový operátor, je teď prakticky nulová. Klíčové frekvence v pásmu 700 MHz totiž získala společnost T-Mobile za vyvolávací cenu, protože nikdo z nováčků o ně neměl zájem.

Na trh ale můžou teoreticky vstoupit až tři menší mobilní operátoři. Otázkou ale je, jak silný tlak na snižování cen by dokázali vytvořit. Nebudou mít totiž vlastní celoplošnou síť. Aby neměli signál jen ve městech, budou si tak muset platit přístup do sítě společnosti O2, která jim podle výsledků dražby musí poskytnou takzvaný národní roaming. Na operátoru tudíž budou závislí.

Podobně funguje i operátor 4ka na Slovensku, cenovou válku se mu ale vyvolat nepodařilo. Jak pro Radiožurnál uvedl ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček (za ANO), není to ale problém.

„Cílem není vyvolat totální válku a všechno dostat na minimum. Cílem je to, aby se zde vytvořilo lepší konkurenční prostředí, než které zde bylo. To zde musíme vytvořit na bázi toho, že ho prostě posílíme. Musíme se realisticky dívat na to, jestli ho posílíme přes dominantního čtvrtého hráče, ale ten na trh velikosti České republiky prostě nepřijde. To je zcela evidentní,“ popsal Havlíček.

Na jaře přitom telekomunikační úřad vyhradil blok frekvencí pro nováčka s tím, že zájemci jsou.

Svůj vstup na český trh právě přes síť konkurence už avizovala společnost Nordic Telecom. „Díky těm frekvencím budeme moct například nabídnout naším více než sto tisícům zákazníků zajímavé rodinné balíčky, které budou obsahovat i výhodné mobilní služby,“ potvrzuje ředitel pro vnější vztahy David Voska.

Nárok na národní roaming bude mít také společnost CentroNet, dalším zájemcem může být i ostravská Poda. Frekvence sice nezískala, ale podle pravidel dražby má na vstup do sítě O2 také nárok, protože vlastní kmitočty už z dřívější z dražby z roku 2017.

Konkrétně toto pravidlo ale kritizovali velcí operátoři ještě před aukcí jako nedovolenou veřejnou podporu. Není proto vyloučené, že se jí bude zabývat i soud.