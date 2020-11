Telekomunikační firma CETIN uzavřela miliardový kontrakt na výstavbu 5G sítí s Ericssonem

Největší tuzemský vlastník telekomunikační infrastruktury CETIN ze skupiny PPF uzavřel pětiletý kontrakt o výstavbě sítě 5G a modernizaci svých stávajících mobilních sítí s firmou Ericsson. Celková hodnota zakázky a částka, kterou CETIN do modernizace své mobilní přístupové sítě a do výstavby 5G investuje, dosahuje řádu miliard korun. Uvedly to firmy v tiskové zprávě. Hodnotu blíže neupřesnily.

