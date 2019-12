‚Nepatrný zlomek jízdenek.‘ Stát nemusí na zastropování slev na jízdné ušetřit, úsporu neumí vyčíslit

Jak se toto opatření promítne do výše kompenzací – a zda se díky němu náklady státu sníží – ministerstvo dopravy neví. „K dotazu, jak se opatření promítne do výše kompenzací, čili kolik by mohl stát ‚ušetřit‘, uvádíme, že se tato problematika týká nepatrného zlomku jízdenek. Ceny překračující nově zaváděný limit podle našich dosavadních poznatků používá pouze jeden dopravce,“ vysvětlila Rezková.

Server Zdopravy.cz před několika týdny upozornil na extrémní případy, kdy si Leo Express účtoval velmi vysoké ceny za jízdné z Prahy do Ostravy. Premiér Babiš na to reagoval prohlášením, že 75procentní slevy na jízdné pro žáky a důchodce, které jeho vláda od loňského září zavedla, nemůžou soukromí dopravci zneužívat.

Vlastní zastropování

Sama společnost Leo Express přistoupila po kritice k vlastnímu internímu hornímu stropu jízdenek. Nově stanovila maximální cenu jízdného na 599 korun, kompenzace by tak měla v nejvyšším případě dělat 449 korun na jednu jízdenku. Velmi vysoké ceny za některé jízdné v některé časy vysvětluje zvláštním systémem určování cen.

„Leo Express využívá od roku 2012 systém dynamického jízdného, kdy prodáváme jízdenky již za 99 korun a v průměru jsme tak nejlevnějším dopravcem. Čím dříve si zákazník zakoupí jízdenku, tím je pro něj levnější. Cena poté stoupá s blížícím se termínem odjezdu a obsazeností daného spoje,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí společnosti Emil Sedlařík. Tímto algoritmem je podle něj automaticky spravováno deset milionů cen.

Podle Sedlaříka přitom takový způsob určování cen není v rozporu s pravidly, která nastavuje stát. „Je to systém, u kterého samo ministerstvo dopravy uvedlo, že je v souladu s pravidly pro výpočet kompenzací za státní slevy a neporušujeme tím výměr ministerstva financí,“ dodal.

Z dat serveru iROZHLAS.cz vyplývá, že kompenzace vyplacené společnosti Leo Express od počátku zavedení slev na rozdíl od jiných dopravců každý měsíc stoupají.

Společnost to zdůvodňuje vyšším zájmem cestujících. „Leo Express dlouhodobě zaznamenává růst počtu zákazníků ve všech přepravovaných skupinách. V loňském roce jsme přepravili 1,8 milionu cestujících, letos plánujeme přepravit přes dva miliony. Meziročně stoupl počet cestujících za první polovinu roku na 1,25 milionu,“ vysvětlil jeho mluvčí.

Stát poskytuje pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let slevu na jízdném ve veřejné dopravě ve výši 75 procent. Za první rok fungování slev, tedy od loňského září do srpna letošního roku, stát dopravcům vyplatil téměř 5,6 miliardy korun.

Tereza Čemusová a Petr Kočí