Firmám už většinou nevadí chybějící praxe. Mladí lidé hledají práci snadněji než dřív

„Rozhodně jsem měl pocit, že si můžu vybírat, kde chci pracovat. I teď mi chodí spousta nabídek z jiných firem. Nejdůležitější, když jsem si hledal práci, pro mě byly peníze a jestli mě to bude bavit,“ popsal pro Radiožurnál dvacetiletý Michal. Práce v IT ho baví, má nadprůměrný výdělek a pružnou pracovní dobu. Což je věc, která je důležitá pro většinu mladých uchazečů o zaměstnání. Zároveň nechtějí v práci trávit příliš hodin.

Potvrzuje to i budoucí právnička Simona Sedláčková: „Pro mně je asi nejdůležitější poměr pracovní doba a peníze – abych měla dostatek času na svůj vlastí život a zároveň aby byly peníze slušný. Představuji si dělat průměrnou nebo lehce nadprůměrnou dobu, nedělat úplně 250 hodin měsíčně.“

Dalším požadavkem mladých je možnost profesního růstu. Ten očekává třeba budoucí psycholožka Nelly Kalinová. „jelikož můj obor se pojí s celou řadou dalšího vzdělávání, atestacemi, psychoterapeutickým výcvikem, tak potřebuji, aby budoucí zaměstnavatel tohle podporovat a v nejlepším případě to zprostředkovával.“

Analytik trhu práce ze společnosti LMC Tomáš Ervín Dombrovský si všiml, že i když lidé stále pracují především proto, aby se uživili, výše příjmu není pro mladé lidi nejdůležitějším kritériem.

„Když už si mohou vybírat ze srovnatelných pozic za zhruba stejných podmínek, tak peníze už nejsou úplně na prvním místě. Neznamená to, že když je někde o trochu více, nabídka automaticky zvítězí. Spousta mladých řeší, aby jejich práce měla nějaký dopad, nějaký smysl, to většinou řadí na první místo.“

Počet nezaměstnaných absolventů navíc dlouhodobě klesá. Podle mluvčí Úřadu práce Kateřiny Beránkové bylo ke konci května bez zaměstnání 8 320 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. „Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 1204 a meziročně o 3170 osob. V uplynulém měsíci zaměstnavatelé nabízeli prostřednictvím úřadů práce celkem 68 656 volných pracovních míst vhodných pro absolventy.“

Výraznou změnou na trhu práce je to, že podniky už tolik nevyžadují, aby mladí lidé měli předchozí praxi. Raději si je zaškolí sami. Navíc mnoho mladých lidí dochází do nějakého zaměstnání už během studia. To vše vede k tomu, že ani pro mladé a nezkušené není v současné době žádný velký problém najít si práci.