Absolventům škol v Evropě se lépe hledá zaměstnání. Do Česka za prací míří hlavně cizinci z jižní Evropy

„Jsem grafická designérka. Na začátku jsem neměla žádnou práci, prostě jsem se rozhodla, že se sem přestěhuju. Přišla jsem sem v roce 2013, protože jsem dostala stáž na tři měsíce. Mohli jsme se vybrat, kde ji chceme dělat. A já jsem si vybrala Prahu," vypráví Radiožurnálu 33letá Josefi ze Španělska. Když jí skončila stáž v Praze rozhodla se zůstat.

Neměla žádnou práci, rok hledala nějaké místo. Vzpomíná, že to nebylo jednoduché. Než získala místo jako grafička, pracovala třeba jako servírka. Josefi říká, že se zatím zpátky vrátit nechce.

„Nevím, jestli se v budoucnu budu chtít vrátit, ale zatím chci žít tady. Nevím, jestli tady zůstanu navždy. Ale zatím neplánuju, že bych se vrátila zpátky do Španělska.“

Problémy s hledáním práce

Josefi potvrzuje, že mladí lidé mají ve Španělsku skutečně problém najít práci.

„Je hodně důvodu proč mladí Španělé nemůžou najít práci. Určitě je to kvůli ekonomické krizi. Myslím, že za posledních deset let úroveň kvalifikace mladých lidí stoupla, ale míra zaměstnanosti klesla, takže najednou tu máme všechny tyto mladé lidi, kteří nemohou najít práci ve svých oborech. Proto se uchází o místa, která nevyžadují tak vysokou kvalifikaci. Také v těchto oborech není tolik příležitostí. Takže nakonec se ocitnou v situaci, kdy zvažují odchod do zahraničí za prací v oborech, které vystudovali,“ popisuje Josefi.

Jiří Halbrštát z personální agentury ManpowerGroup říká, že si Španělé většinou vybírají spíše západní státy jako je Německo, kde jsou platy srovnatelné s jejich zemí. Do Česka v současnosti přicházejí hlavně Řekové. Podle Eurostatu byla loni v Řecku míra zaměstnanosti absolventů nejnižší ze všech států Evropy.

„V Řecku se ekonomická situace hlavně v tom vnitrozemí příliš nezlepšuje, lidé jsou tam dlouhodobě bez práce, nemůžou najít žádnou zajímavou nabídku, jejich rodiny jsou zadlužené. Často jsou proto otcové od rodin nuceni odjet někam do zahraničí a peníze si vydělat tam, aby byli schopní dluhy splácet,“vysvětluje Halbrštát a dodává, že měsíčně poptává práci v Česku 150 až 200 Řeků.

Pracovníci z jižní Evropy

Česko je v současnosti vhodným cílem pro cizince z jižní Evropy. Podle Eurostatu byla u nás míra zaměstnanosti u absolventů v roce 2017 na 90 %.

„Jen přes Úřad práce České republiky nabízejí zaměstnavatelé aktuálně více než 300 tisíc volných pracovních míst, z tohoto počtu je asi 70 tisíc míst, na která jsou ochotni přijmout i čerstvé absolventy škol, zatímco před pár lety byla chybějící praxe znevýhodňujícím faktorem při hledání zaměstnání. Na jednoho absolventa evidovaného na úřadu práce tak připadá v průměru až 10 nahlášených volných pracovních míst,“ popisuje Radiožurnálu mluvčí ministerstva práce Martin Bačkovský a dodává, že díky rostoucí ekonomice je v Česku více volných míst.

Absolventům se s hledáním práce snaží pomáhat i samy střední a vysoké školy. Například Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně každoročně pořádá pro studenty a absolventy Veletrh pracovních příležitostí, kterého se loni účastnilo víc než 70 zaměstnavatelů z celého Česka.

Portál pro vysokoškoláky

Kromě povinné odborné praxe se můžou studenti během roku účastnit různých pracovních workshopů nebo exkurzí do firem. Škola nabízí i absolventskou stáž přímo na univerzitě. Prorektorka pro sociální vztahy univerzity Adriana Knápková říká, že s hledáním konkrétního místa vysokoškolákům pomáhá webový portál, který vznikl v roce 2014.

„Funguje to tak, že se kdokoli z našich studentů může zaregistrovat a potom je aktivním členem, kterému se tam objevují nové nabídky práce a stáží. Máme sepsány smlouvy s více než 200 podniky, které si samy obhospodařují to, že dávají prostřednictvím našeho portálu nabídky práce, nabídky exkurzí, stáží. Následně se samozřejmě některé firmy, které s námi dohodu nemají uzavřenou, ozvou. A náš kariérní poradce tam poté dává nabídku za ně.“

Nejvíce absolventů hledá zaměstnání podle ministerstva práce v září. Loni jich bylo přes patnáct tisíc - oproti září v roce 2016 je to ale o čtvrtinu méně.