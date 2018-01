Místo funkční elektrárny torzo za 12 miliard. Stát chce vyšetřit českou investici v Turecku

Projekt počítal s tím, že české firmy v Turecku postaví velkou uhelnou elektrárnu. Po zahájení výstavby ale nastaly problémy.

Zjistilo se třeba, že kotle instalované v elektrárně nemůžou spalovat uhlí z tureckých dolů. Elektrárna proto zůstala rozestavěná. V současnosti přitom měla už čtvrtým rokem vyrábět elektřinu.

I proto chystá podle Hospodářských novin exportní pojišťovna EGAP trestní oznámení. Právě ona investici pojistila.

Česku hrozí miliardové ztráty kvůli nedokončené elektrárně v Turecku. Na vyjednávání moc času nezbývá Číst článek

Podle ministra průmyslu Tomáše Hünera za ANO by se teď stát měl soustředit hlavně na to, aby získal zpátky co nejvíc investovaných peněz. Ideální by podle něj bylo rozestavěnou elektrárnu prodat.

Podle odhadu Hospodářských novin by ale Česko za rozestavěný projekt mohlo dostat maximálně šest miliard korun, tedy polovinu počáteční investice. Po kom stát bude chtít zbytek, není podle deníku jasné.