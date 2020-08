Prodej Aera Vodochody by mohl být hotový do konce září. Poté čeká firmu i změna prezidenta

Prodej Aera Vodochody by mohl být kompletně hotový do konce září. Obchod, který mimo jiné posuzuje ve standardním procesu antimonopolní úřad, byl uzavřen v červnu. Skupina Penta Investments prodala výrobce letadel maďarskému podnikateli Andrási Tomborovi a skupině Omnipol. „Přesné datum dokončení transakce neumíme určit, ale věříme, že do konce září by měla být transakce uzavřena,“ sdělila mluvčí Omnipolu Marika Přinosilová.

