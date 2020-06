Lufthansa vykázala v prvním čtvrtletí ztrátu 2,1 miliardy eur, plánuje rozsáhlou restrukturalizaci

Německá letecká společnost Lufthansa vykázala v prvním čtvrtletí kvůli koronavirové krizi čistou ztrátu 2,1 miliardy eur (55,8 miliardy Kč). Navzdory očekávané státní pomoci plánuje rozsáhlou restrukturalizaci. Ve středu to po předložení hospodářských výsledků uvedl šéf firmy Carsten Spohr. Frankfurt nad Mohanem 8:56 3. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lufthansa plánuje rozsáhlou restrukturalizaci | Foto: Ralph Orlowski | Zdroj: Reuters

Ve stejném období loňského roku Lufthansa vykázala také ztrátu, ale jen 342 milionů eur. Pro letecké společnosti bývají ztráty v této části roku typické, vynahrazují si je pak v letní sezóně.

Lufthansa očekává, že poptávka po letech se bude obnovovat jen pozvolna. Firma má nyní na zemi téměř 700 letadel ze své 763 strojů čítající flotily.

Pro příští rok management počítá, že do vzduchu se nevrátí 300 a v roce 2022 ještě nebude létat 200 strojů. I v roce 2023 bude firma podle představenstva disponovat o 100 letadel menší letkou. Bližší informace k možnému propouštění podnik nesdělil.

Pro letošní rok Lufthansa počítá s výrazným poklesem provozního zisku. Výhled se ale vzhledem k nejisté situaci rozhodla nezveřejnit.

Německá vláda se dohodla s Evropskou unií na záchranném balíčku pro Lufthansu ve výši devíti miliard eur (přes 242 miliard Kč). Vláda by za to měla ve firmě získat 20procentní podíl a dvě místa v dozorčí radě. V případě pokusu o převzetí společnosti by se podíl mohl zvýšit až na 25 procent.

Analytici očekávají, že německý národní dopravce bude odstraněn z německého prestižního bluechipového indexu DAX, jehož součást Lufthansa tvoří od jeho založení v roce 1988. Očekává se, že provozovatel německé burzy o tom rozhodne ve čtvrtek.