Byznys s hlídáním dětí se v Česku rozrůstá, přivydělávají si tak senioři i studenti

V Česku přibývá agentur, které si staví byznys na hlídání dětí. Na trhu jich jsou aktuálně stovky. V jejich nabídce je třeba noční hlídání, kurzy pro chůvy nebo třeba doprovod dětí do školky. Ceny se pak liší nejenom podle regionu, ale taky podle požadavků rodičů. Například hodina hlídání s výukou angličtiny vyjde v Praze bezmála na 400 korun. Praha 9:49 10. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlídání dětí v Hodině H v Pelhřimově | Foto: Hana Mikulincová

Důchodkyně Marela si před časem hledala brigádu, kde by si nárazově přivydělala. Nejdřív pracovala ve školce, dnes je z ní profesionální chůva. Díky ní se tříletá Miriam, která má tatínka z Tunisu a maminku Polku, učí česky.

Dnes Marela pracuje v takzvaném neplánovaném SOS režimu. Což znamená, že rodina potřebovala zajistit hlídání narychlo - tedy během dvou hodin. „U toho SOS hlídání záleží na mě, jestli mám čas a jestli to přijmu. SOS hlídání je o deset korun dražší,“ říká pro Radiožurnál.

Občas vykrývá i víkendy nebo noční hlídání. Dochází zhruba do deseti rodin.

„Třeba příští týden budu hlídat půlroční miminko. Jak kdo potřebuje, protože jsou maminky a pracují z domu, ale potřebují jít na nějaké jednání nebo k soudu. A nebo je to dítě nemocné, že musí být doma a rodiče musí jít do práce,“ popisuje jednotlivé případy.

Hlídací Babička

Nabídky na hlídání jí zprostředkovává agentura Hlídací Babička. Účtuje si zhruba 40 procent z celkové ceny za hlídání. Aktuálně firma registruje kolem padesáti chův. Podle zakladatelky projektu Terezy Ráliš rodiny často využívají třeba i možnosti vyzvednutí dětí ze školky nebo školy.

„Přes prázdniny jsou rodiny, které potřebují hlídat, které nemají tu vlastní babičku nebo mají babičku daleko. A nemůžou někam děti dát na týden, tak tam hlídáme. Hlídáme úplně od nejmenších miminek až po velké děti. U nárazového hlídání je to 150 korun na hodinu, u pravidelného hlídání je to 140 korun za hodinu. Nemáme příplatek za hlídání druhého dítěte,“ říká Tereza Ráliš.

Některé agentury si příplatek účtují - zpravidla kolem třiceti korun za hodinu. Celková částka se pak navyšuje s dalšími požadavky. Například hodina hlídání v cizím jazyce začíná na 220 korunách, dodává majitelka hlídací Agentury Slunečnice Michaela Vorlíčková.

„Buď je to chůva, která hovoří anglicky, a nebo je to rodilá mluvčí. Což jsou poptávky, které se velmi množí. To už je potom lektorka jazyka a tam ta cena opravdu řádově narůstá, až se zdvojnásobuje.“

A roli hraje třeba i vzdálenost, kterou musí chůva za rodinou ujet. Služeb hlídacích chův přesto lidé využívají stále častěji, potvrzuje Michaela Vorlíčková.

„Ten zájem setrvale roste. Pravda je, že ženy si uvědomily, že lze skloubit rodinu s prací a se svými vlastními zájmy. Proto maminky nastupují dříve do práce tak, že si chůvu objednají třeba na 2 až 3 dny v týdnu a další 4 dny se věnují maminky plně dítěti,“ uvedla Vorlíčková.

Brigáda i pro studenty

Nejde jen o agentury, nabídky na hlídání dětí nabízejí i chůvy napřímo. Jen na pracovních portálech jsou jich desítky. Třeba jednadvacetiletá studentka architektury Miriama Tóbiková si našla brigádu přes inzerát na internetu. Už rok si tak při studiu přivydělává právě hlídáním.

„Starám se o tříletého chlapce, když se rodiče chtějí věnovat jeden druhému, zajít na večeři nebo do divadla. Přibližně na pět hodin. Je to skvělá brigáda, mzda se pohybuje okolo 100 korun na hodinu,“ pochvaluje si studentka.

Kromě hlídání dětí nabízí řada agentur taky úklidové služby, možnost venčení domácích zvířat nebo taky péči o seniory. Ať už jde o běžný chod domácnosti, nebo třeba poskytnutí zdravotní péče.