Agentura Moody´s: Výsledky voleb nahrávají podnikatelům. Firmám se ulehčí hlavně papírování

Rychlejší přijímání pracovníků ze zahraničí, jednodušší administrativa nebo třeba novinky v elektronické evidenci tržeb - nejen to slibuje firmám a živnostníkům vítěz voleb hnutí ANO. Vyjednávání o nové vládě je sice teprve v úplných začátcích, přesto má vítězná strana ve svých bodech jasno. Pokud se ANO podaří prosadit plánované změny, poznají to nejen domácnosti, ale taky podnikatelé. Praha 18:57 23. října 2017

Většina ekonomů se shoduje, že v první polovině volebního období nové vlády se žádné zásadní změny neprojeví. Podle ratingové agentury Moody´s přesto výsledek parlamentních voleb nahrává podnikatelskému prostředí.

Vychází z předpokladu, že hnutí ANO povede příští vládní koalici. Agentura očekává, že do popředí zájmu se dostane například boj s daňovými úniky, posilování transparentnosti veřejných nákupů nebo taky snižování byrokracie. Hnutí ANO totiž usiluje o přechod na plnou elektronickou komunikaci. Podnikatelé by si tedy na jednom místě stáhli všechny zákony i vyhlášky jednoduše přes internet.

Velkou neznámou jsou investiční pobídky, které jsou pro chod firem důležité. Současná vláda nedávno schválila nový návrh ministerstva průmyslu a obchodu. Ten cílí hlavně na podporu vzniku nebo rozšíření technologických center. Cílem má být rychlejší ekonomický růst Česka. V současnosti jsou totiž žádosti o pobídky hlavně z oblasti výroby. Jenže o návrhu teď rozhodne nový kabinet.

Investiční pobídky

Hnutí ANO ve svém programu jasně říká, že pobídkami podpoří pouze investice do průmyslu. V tom ale vidí problém například viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

„Je spíše potřeba začít do České republiky lákat investory ne podle toho, kolik pracovních míst vytvoří, jako tomu bylo v minulosti. Je spíše potřeba lákat investory, kteří tady budou investovat do výroby s vyšší přidanou hodnotou, to znamená do tvorby možná menšího počtu, ale lépe placených pracovních míst a ty, kteří budou investovat do výzkumu a do vývoje, do spolupráce s vysokými školami a tak dále,“ řekl Radiožurnálu Špicar.

Že jsou investiční pobídky pro firmy důležité, dokazují i údaje společnosti CzechInvest. Jen během letošního prvního pololetí získalo od státu příslib pobídky více než čtyřicet projektů - a to v hodnotě přes šest miliard korun. Díky tomu by měly v budoucnu vzniknout další tisíce nových pracovních míst.

Právě pracovní trh je to, co firmy v poslední době trápí vůbec nejvíc. Dlouhodobě totiž nemůžou najít vhodné kandidáty. Nedostatek pracovníků na trhu si uvědomuje většina volebních stran. Každá taky nastolila určité řešení.

Výjimky v EET

Vítězné ANO chce například ve větší míře podpořit přijímání zahraniční pracovníků. Podle strany je nutné zrychlit celý systém pracovních povolení. S tím souhlasí i předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček. Podle něj je nedostatek zaměstnanců největší bariérou růstu firem.

„Podporujeme to, aby se dnes zásadně zpružnil trh práce mimo jiné i prostřednictvím toho, že se umožní přijímat daleko rychleji zahraniční pracovníci. To není žádné riziko, žádný problém v tuto chvíli, protože samozřejmě oni tady nebudou na věčné časy, ale pouze na dobu určitou. V momentě, kdy by nastala taková situace, že by bylo příliš mnoho tuzemských pracovníků bez práce, tak se to samozřejmě okamžitě zastaví,“ vysvětlil Havlíček.

Hnutí ANO chce do hry vrátit například výjimky u elektronické evidence tržeb. Přestože lídr hnutí Andrej Babiš stál u zrodu celého systému, teď chce z povinnosti evidovat tržby vyjmout některé skupiny podnikatelů. Jde například o bufety na školách nebo občerstvovací stánky dětských zájmových kroužků.

EET by se mohly vyhnout taky veřejně prospěšné organizace s obratem do jednoho milionu korun ročně, které evidují tržby mimo prostor stále provozovny. A to v případě dopředu nahlášených akcí. Stejně tak by se povinnost vyhnula i prodeji vánočních kaprů.