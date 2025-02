Agrární komora brojí proti diktátu Bruselu, ale zapomíná, že z něj vede penězovod, říká ekonom

Zemědělci protestovali proti dovozu potravin ze zemí mimo Evropskou unii. Jejich zástupci požadují, aby dovážená produkce vznikala za stejných podmínek. Podle šéfa Zemědělského svazu Martina Pýchy mají v zahraničí zemědělci nižší náklady na energie i mzdy a je obtížné jim konkurovat. „Asi záměrně zapomíná, že v těch zemích, proti nimž brojí, si nesáhnou na dotace, jaké jsou v Unii,“ namítá ekonom Tomáš Maier z České zemědělské univerzity. Praha 17:04 27. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protesty zemědělců na Chebsku | Foto: Zdeněk Trnka | Zdroj: Český rozhlas

„Královské dotace, na které dosáhnou všichni evropští zemědělci, jsou nesrovnatelné. Je to několik tisíc korun na hektar, což je obrovská konkurenční výhoda. Agrární komora požaduje snížení byrokratické zátěže a diktátu ze strany Bruselu. To je to A, ale zapomínají nám říct to B, tedy že z Bruselu sem proudí mohutný penězovod,“ dodává.

Připouští, že zemědělci musejí v různých zemích splňovat jiné normy a podmínky nikdy nebudou zcela srovnatelné.

„Když ale z Agrární komory a dalších lobbistických skupin podsouvají, že se v Brazílii, Argentině nebo na Ukrajině jí jedovaté nebo kontaminované potraviny, tak je to naprostý nesmysl,“ zdůrazňuje.

Zemědělci se ozývají proti dohodě s jihoamerickými státy ze sdružení volného obchodu Mercosur. Maier poukazuje na to, že obchod s nimi již nyní běžně probíhá, a nedomnívá se, že by Evropu zaplavily jihoamerické zemědělské produkty.

„Nevzpomínám si, že by nějaká agrární organizace poukazovala na zdravotní rizika banánů. Protože ty se tu nepěstují a evropské producenty neohrožují. Ale jakmile jde o kukuřici nebo hovězí maso, tak je oheň na střeše,“ všímá si.

Zdravá konkurence

Z dohody prý mohou profitovat spotřebitelé díky širší nabídce, ale také evropští vývozci, kterým by se zjednodušila byrokracie. Evropské zemědělství je dlouhodobě výrazně přebytkové, z Unie se ročně vyvezou potraviny za 20 miliard eur.

Protestující zemědělci dále požadují ochranu před levnými dovozy z Ukrajiny, především pšenice, kukuřice a slunečnicového oleje.

„Musíme si položit otázku, jestli to chceme, protože to jde proti zájmům spotřebitelů. Můžeme Unii uzavřít veškerému dovozu, ale to nikdo nechce, protože by to zdražilo komodity. Konkurence je zdravá a musíme ji podporovat,“ tvrdí Maier.

Zájem dovážet více zemědělských produktů do Evropy projevuje i americký prezident Donald Trump. Celou řadu z nich ovšem není možné dovážet kvůli evropským normám, které zakazují geneticky modifikované plodiny či využívání hormonů.

„Neviděl bych nic proti tomu dovážet běžné hovězí neošetřené hormony. Na evropský trh ale může pouze zboží, které splňuje standardy. A je jedno, jestli je vyrobené v zahraničí, nebo v Evropské unii,“ uzavírá.

