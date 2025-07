Agresivní celní jednání Trumpovi nese investice z Japonska. Pro Evropu je to problém, míní ekonom

Na podmínkách vzájemného obchodu se Spojené státy dohodly s Japonskem, jedním ze svých největších obchodních partnerů. Japonsko se díky tomu zčásti vyhne 25procentním clům, kterými Trump asijské zemi vyhrožoval ještě před několika týdny. „Pro Evropu je to další signál k tomu, aby se vzájemně pokusila s USA dohodnout na obchodních pravidlech,“ rozebírá v pořadu Českého rozhlasu Dvojka Jak to vidí... ekonom a emeritní rektor VŠE Richard Hindls. Jak to vidí... Praha 10:38 25. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonom a emeritní rektor VŠE Richard Hindls. | Foto: Elena Horálková

Z proklamovaných 25 procent cel na dovoz japonského zboží sníží Spojené státy ostrovní zemi po dohodě cla na hodnotu 15 procent, kterou prezident Trump označuje za reciproční. Japonsko zároveň přislíbilo v USA investovat více než půl bilionu dolarů.

„Japonsko je velmi silnou zemí. Dohoda je zřejmě ku prospěchu obou. Trumpova agresivní taktika vyjednávání – nasadím nějaké vysoké číslo – začíná přinášet úspěch. Uvidíme, jak to dopadne s Evropou,“ míní ekonom Richard Hindls, emeritní rektor VŠ ekonomické v Praze.

Japonská burza na dohodu reagovala strmým růstem akcií. Ačkoli je Japonsko výrazně zadlužené, může si podle ekonoma investice dovolit. Dluh totiž drží převážně domácí banky.

„Je to jedna z největších ekonomik na světě a sama se zavázala, že bude investovat 550 miliard dolarů v USA. Japonsko tam dnes má firmu Toyota. Největší automobilka světa je v USA asi třetí nebo čtvrtou největší,“ poukazuje Hindls.

„O to možná Trumpovi šlo: přitáhnout na svoje území investice, peníze nebo hospodářský výkon ze zemí, se kterými vyjednává,“ domnívá se Hindls. „Ze začátku to vypadalo možná jako šílenost, ale teď se to ukazuje jako nástroj k jednání. Pro Evropu to bude problém v automobilech,“ dodává.

Německý průmysl

„Další posílení japonského automobilového průmyslu směrem do Spojených států může samozřejmě ohrozit i Evropu. Evropa se v automobilech už teď trošku trápí. Evropský trh v automobilech totiž začíná intenzivně obsazovat i Čína,“ poukazuje ekonom.

„Pro Evropu je to další signál k tomu, aby se vzájemně pokusila s USA dohodnout na obchodních pravidlech.“ Evropským exportérům Trump naposledy pohrozil 30 procentními cly s platností od 1. srpna.

Ztráta odbytiště automobilů by dopadla v první řadě na Německo, které hledá cestu z ekonomické recese. „Je to dáno strukturou ekonomiky: velmi rychle stárnoucí populací, nedostatkem kvalifikované pracovní síly, velkou sázkou na automobilový průmysl, která už úplně neplatí. S touto kartou se asi do budoucna hrát nedá,“ domnívá se ekonom Hindls.

Německý kancléř Merz dává dohromady se zástupci tamních firem investiční plán v hodnotě 630 miliard eur, který výrazně ovlivní vyhlídky také české ekonomiky. „Na těchto věcech budeme velmi silně závislí. Otázka ale je, co z toho se skutečně splní,“ míní Hindls.