Agrofert loni snížil dluhy o čtyři miliardy. Firma zároveň inkasovala dvě miliardy na dotacích

Agrofert loni snížil své dluhy zhruba o čtyři miliardy korun, ke konci roku tak měl úvěry za 39,72 miliardy korun. Uvádí to výroční zpráva společnosti, kterou umístila do Sbírky listin. Společnost v loňském roce přijala téměř dvě miliardy korun na dotacích, meziročně jde o zvýšení zhruba 180 milionů korun. Do února 2017 vlastnil koncern současný premiér Andrej Babiš (ANO), kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů.

