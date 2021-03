V evropských městech se kvůli covidu zastavil rozmach Airbnb. Snížily se i náklady na bydlení místním

Pandemii covidu-19 se podařilo to, o co se pokoušelo a co se nepodařilo mnoha starostům: vymést z center měst desítky tisíc ubytování sjednaných přes platformu Airbnb, a pomoct tak snížit náklady na bydlení místním. Na některých místech je to nyní až o 15 procent, uvedla agentura Reuters. Lisabon 7:03 9. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pandemii covidu-19 se podařilo to, o co se pokoušelo a co se nepodařilo mnoha starostům: vymést z center měst desítky tisíc ubytování sjednaných přes platformu Airbnb (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Evropská města turisty dlouho vítala, záplava nemovitostí nabízených ke krátkodobému pronájmu na stránkách Airbnb ale podle kritiků vytlačila z trhu s bydlením místní. Z historických čtvrtí se tak stala místa bez duše.

Podle správcovských společností a pronajímatelů v Lisabonu, Barceloně, Praze a Benátkách nahradili někteří hostitelé během kolapsu cestovního ruchu za pandemie rekreanty střednědobými a dlouhodobými nájemníky. Někteří se do dříve pronajímaných bytů nastěhovali sami, nebo se těch bytů vzdali.

Údaje analytické společnosti AirDNA ukázaly, že minulý měsíc klesl v 50 největších evropských městech počet inzerátů na ubytování přes Airbnb alespoň na jednu noc - ať už rezervovaných nebo dostupných - meziročně o 21,9 procenta.

Společnost Airbnb uvádí, že se přizpůsobila změnám v cestování, kdy lidé začínají upřednostňovat menší města před turisticky atraktivními. „Na konci roku 2020 jsme měli ve Francii, Německu, Portugalsku, Španělsku a v České republice dohromady více nabídek než na konci roku 2019,“ řekl mluvčí Andreu Castellano.

Program levného bydlení?

Někteří hostitelé ve velkých evropských městech se po návratu turistů chtějí k Airbnb vrátit. Jiní však své podnikání závislé na cestovním ruchu opustili navždy.

„Kdyby se turisté vrátili rychleji, nerozhodla bych se tak. Ale nemůžu začít další rok bez toho, aniž bych věděla, kdy začnou přicházet peníze,“ říká čtyřicetiletá Vanessa Rolaová, která na ubytovacích webech včetně Airbnb pronajímala čtyři byty v lisabonské čtvrti Graça. Bez turistů nebyla schopná platit vlastní nájem a nyní ukončuje smlouvy.

V Benátkách ukazují údaje AirDNA za leden ze stránek Airbnb a jejího konkurenta Vrbo meziroční pokles objednávek o 67 procent. Aktivisté z řad místních obyvatel vyzívají vládu, aby se chopila příležitosti a pomohla jim třeba tak, že zkrátí období, na které je možné nemovitosti přes ubytovací portály pronajímat, a převede prázdné byty do programu levného bydlení.

„Před pandemií byl pronájem bydlení v Benátkách pro normální lidi skoro nemožný,“ poznamenal Marco Gasparinetti ze sdružení pro práva rezidentů Gruppo 25 Aprile. Za růstem cen jsou podle něj právě krátkodobé pronájmy. Město s 60 000 obyvatel běžně navštíví 20 milionů turistů za rok.

„Do Benátek každý den dojíždí 30 000 lidí, ale nemohou si tu dovolit bydlet. To by se teď mohlo změnit a z Benátek by mohlo být něco jiného než tematický park pod širým nebem pro turisty,“ dodal Gasparinetti.

V Praze propad o více než 6500

Dvacet dva starostů evropských měst se loni v září obrátilo dopisem na eurokomisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou, aby přiměla ubytovací portály sdílet data s městskou správou, a zajistila tak, že „naše čtvrti budou obyvatelné“.

Uzávěry a omezení přeshraničního cestování kvůli coviud-19 ale tuto práci dělají za úřady, alespoň prozatím, podotýká Reuters.

V Praze ubytovací inzeráty Airbnb podle stránek Inside Airbnb v období od března do prosince zaznamenaly propad z více než 14 500 na méně než 8000. Nájmy se podle developerské společnosti Trigema pak snížily zhruba o osm procent.

„Každý měsíc jsem přicházel o 20 000 dolarů (445 000 korun) a regulace to ještě zkomplikovala,“ postěžoval si agentuře Reuters pronajímatel Ondřej. Dva byty pronajímané prostřednictvím Airbnb prodal a další tři dal do podnájmu.