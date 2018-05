Radní Prahy 1: Regulace Airbnb je nutná, jinak se z měst stanou Disneylandy

Mnoho turistů mířících do Prahy nebo do oblíbených turistických center využívá ubytování přes Airbnb. Ve vyhledávaných lokalitách se ale podle místních skoro nedá bydlet, protože obytné domy se mění na penziony. Je na místě začít s regulací? Téma pořadu Pro a proti. Pro a proti Praha 11:00 19. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít airbnb | Foto: Fotobanka Pixabay

„Regulace je naprosto nutná. Měly by se k tomu přizpůsobit pravomoci společenství vlastníků jednotek, protože ti tam bydlí a vědí, co se v bytech děje,“ navrhuje radní Prahy 1 Ivan Solil z ČSSD.

Připomíná, že Airbnb se snaží regulovat i na Západě, například omezením počtu dní v roce, kdy je byt takto pronajímán.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mělo by se regulovat Airbnb?

Už dnes prý existují jasná pravidla, co musí splňovat ubytovací zařízení. Stát je ale nezvládá vymáhat. „Jen na Praze 1 máme až pět tisíc takových bytů a kontrolovat by to měl živnostenský a stavební odbor, který má pár kontrolorů. Je to věc státu, ne obce,“ dodává.

„Na příkladu Barcelony a dalších je vidět, že se z center měst stávají Disneylandy. CzechTourism uvádí, že velmi ubývá těch takzvaných požitkářů, kteří míří za památkami, a přibývá těch, které zajímá levné pivo, děvčata a nefunkční policie,“ upozorňuje Solil.

Tito lidé se podle něj ve většině ubytovávají právě přes Airbnb. „Hlavní problém Airbnb nejsou peníze, ale vylidňování turisticky zajímavých lokalit," podotýká Solil.

Nevymahatelné regulace

„Jsem proti zavádění nějakých hlasovacích komisí, které by rozhodovaly o tom, co může vlastník bytu dělat se svým majetkem,“ odmítá ekonom Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz.

Společenství vlastníků jednotek by mělo určit, jak se budou pronajímatelé podílet na zvýšených nákladech, ale nemělo by mít právo krátkodobý pronájem zakázat,“ doplňuje.

Platforma Airbnb se už například domluvila se čtyřmi stovkami měst na tom, že bude vybírat daně a poplatky, které následně posílá obcím. „K dubnu 2018 takto po světě vybrala už 600 miliard dolarů, to je asi desetinásobek českého státního rozpočtu,“ uvádí.

Klíčem k úspěchu jsou prý rozumná pravidla a správná definice sdíleného ubytování. „Pokud řekneme, že to může být maximálně padesát nocí ročně a že jeden člověk nebo entita může takto pronajímat jen jeden nebo dva byty, tak proč ne,“ připouští Rod.

Airbnb v Česku

Služby internetového zprostředkovatele turistických pronájmů Airbnb využilo loni v Česku přes milion lidí. Více než 420 tisíc Čechů využilo aplikace k ubytování v zahraničí.

Airbnb funguje v Česku od roku 2009. Typický český poskytovatel ubytování podle Airbnb pronajímá bydlení 37 dní v roce, za což si průměrně vydělá 2300 amerických dolarů, tedy zhruba 47 100 korun.

Loni česká Finanční správa stanovila, že služby nabízející ubytování prostřednictvím internetu považuje za ubytovací služby, a nikoliv za nájem. Příjmy z této činnosti tak podléhají nově také zdanění a jejich poskytovatelé by měli platit městu či obci i ubytovací poplatky.