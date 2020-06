Budoucnost Airbnb v Praze? Krátkodobé pronájmy po koronaviru oživují, město ale plánuje regulace

Rozvolněná pravidla pro cestování přilákala do Prahy první turisty. Mírné oživení to znamená i pro trh s krátkodobými pronájmy přes platformy typu Airbnb. Zájem o takové ubytování se ale stále ani zdaleka nevyrovná poptávce před koronavirovou krizí. Víc než polovina bytů by navíc mohla z tohoto trhu až na rok zmizet. Praha 9:58 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Více než polovina bytů by z platforem typu Airbnb mohla až na rok zmizet. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Jsme u nás v bytě, kde běžně uvítáváme hosty více méně non-stop,“ vítá redaktora Radiožurnálu ve dveřích Matěj Koutný, spoluzakladatel společnosti Blahobyty, která pro majitele spravuje byty na krátkodobé pronájmy. Jsme teď v moderně zařízeném bytě v centru Prahy pár metrů od Vltavy. „Standardní sezonní měsíc znamená, že máte obsazenost 85 až 90 procent. Teď máme obsazenost okolo třiceti procent.“

Po úplném zákazu krátkodobých pronájmů se trh podle Koutného začíná mírně oživovat. „V tuhle chvíli pociťujeme obnovu, například ubytování na poslední chvíli po cestě autem. Ale protože nefungují nízkonákladové letecké linky, hlavní objem nefunguje a hosté sem nepřijíždí,“ vysvětluje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trh s ubytováním v Česku mírně oživuje. Na hodnoty před pandemií koronaviru však ještě zdaleka nedosáhne

Koutný se stará zhruba o stovku bytů – jejich majitelé se většinou rozhodli počkat a nepřecházet na dlouhodobý pronájem. Kvůli zákazu krátkodobých pronájmů a zavřeným hranicím v době epidemie koronaviru se přitom vlastníci snažili najít nájemníky na delší dobu pro tisícovky bytů.

Podle Terezy Vrzákové z realitní kanceláře RE/MAX zůstane na krátkodobém trhu maximálně 30 procent nabídek. „Menší část, zhruba 20 až 30 procent majitelů, dál pronajímá byty na krátkodobé pobyty, i když obsazenost je velmi nízká.“

Růst šedé zóny

Plán Prahy omezit počet bytů na krátkodobé pronájmy přitom trvá. Vedení hlavního města chce rozšířit pravomoci obcí. Hodlá navrhnout zákon, který by jim umožnil rozsah takového ubytování regulovat.

Podle pražské radní Hany Kordové Marvanové ze Spojených sil pro Prahu by se tím počet bytů pro turisty mohl snížit o polovinu nebo až o třetinu. „Mohli bychom obdobně jako jiné světové metropole stanovit pravidlo, že nelze celý byt takto pronajímat trvale, ale jenom po určitou část v roce, například 30, 60 nebo 90 dnů. Nebo bychom taky mohli omezit počet hostů,“ vyjmenovává.

Společenství vlastníků smí omezit krátkodobé pronájmy. Mohou rušit klidné bydlení, rozhodl soud Číst článek

Záměr ale musí nejdřív odsouhlasit pražské zastupitelstvo a teprve pak půjde na vládu a do parlamentu. Nápad Prahy se líbí například ministerstvu pro místní rozvoj. Naopak Koutný, který je zároveň předsedou České asociaci pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí, s ním nesouhlasí. „Omezení na počet dnů přinesou pravý opak. Ti, co to dělají legálně, tak půjdou z trhu. Celý trh se přesune to šedé zóny, kdy jeden byt si mezi sebou budou přehazovat čtyři subjekty. Akorát o tom nebudeme vědět a bude to mimo kontrolu.“

Podle Koutného stačí pro lepší dohled nad krátkodobými pronájmy nedávno schválený zákon, podle kterého musí společnosti jako Airbnb poskytovat úřadům údaje o pronajímatelích. Je přesvědčen, že to povede k lepší kontrole současných pravidel. Možnosti získat údaje zatím využilo několik městských částí včetně Prahy 1, kde je turistických bytů nejvíce. Další ale vyčkávají: požádat si můžou o údaje za období, kdy bylo cestování z velké míry ještě omezené.