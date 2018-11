Až 160 milionů ročně pro Prahu? Airbnb připouští vybírání poplatku od hostitelů

Společnost Airbnb je připravena začít vybírat ubytovací poplatek za všechny své hostitele v Praze a výnos z něj převádět hlavnímu městu, pokud bude návrh přijat. V případě zavedení maximální výše poplatku 50 Kč by se tak mohlo vybrat zhruba 160 milionů korun ročně. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. Praha 17:37 19. 11. 2018 (Aktualizováno: 18:19 19. 11. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V historickém centru Prahy je ke krátkodobým pronájmům prostřednictvím Airbnb a podobných platforem využíván každý pátý byt, což má znatelný vliv na růst cen klasických nájmů (ilustrační foto) | Zdroj: Smartmockups

Návrh, který v září schválila vláda, počítá s tím, že se ubytovací poplatek sloučí s rekreačním a lázeňským a maximální sazba od roku 2021 stoupne na 50 Kč za den. Obce ale budou moci zavést nižší poplatek. Nyní je poplatek z ubytovací kapacity šest korun na lůžko a den.

„Chceme být Praze dobrým partnerem a zároveň usnadnit život našim hostitelům; to jsou hlavní důvody, proč jsme se rozhodli nabídnout pomoc při výběru poplatku,“ uvedl Vladimír Beroun z Airbnb.

Dohoda o výběru příslušného poplatku by podle firmy mohla první být v regionu střední a východní Evropy.

Předchozí vedení Prahy v září podpořilo novelu zákona o místních poplatcích, která by umožňovala vybírání a placení místních poplatků přímo zprostředkovateli sdíleného ubytování na základě smlouvy s obcí.

Vláda v září schválila návrh novely, podle kterého by se měl od roku 2020 vztahovat i na ubytovatele v soukromí, tedy třeba na službu Airbnb.

Asociace hotelů: Poplatek věc neřeší

Ubytovací poplatek se má sloučit s poplatkem rekreačním a lázeňským, které mohou vybírat jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem. Lázeňský a rekreační poplatek je 15 korun na osobu a den. Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec.

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zavedení poplatku bytovou situaci v Praze nevyřeší. Portály jako Airbnb by podle něj měly mít povinnost zpřístupnit své údaje úřadům.

„Mnoho těch krátkodobých ubytování se zakrývá za nájemní smlouvu a neexistuje nástroj, který by zajistil, že budou dodržovány stávající zákony, včetně daňové disciplíny a včetně přihlašování cizinců na cizineckou policii. Oni by zároveň měli vést evidenci hostů a měli by městu zpřístupnit detaily o jednotlivých ubytovatelích,“ řekl Stárek Radiožurnálu.

Ve středu města každý pátý byt

V historickém centru Prahy je ke krátkodobým pronájmům prostřednictvím Airbnb a podobných platforem využíván každý pátý byt, což má znatelný vliv na růst cen klasických nájmů. Jen 20 procent nabízených bytů funguje jako skutečně sdílené ubytování, kdy v bytě přebývá kromě hostů i hostitel.

To je v rámci Evropy podprůměrný podíl. Třetina pronajímatelů navíc nabízí dva a více bytů. Vyplývá to z analýzy, kterou na základě dat portálu www.airdna.co nedávno zpracoval městský Institut plánování a rozvoje (IPR).

V Praze je podle analýzy celkem 650 000 bytů a počet bytů nabízených přes Airbnb byl v květnu letošního roku 11 500, tedy 1,4 procenta bytového fondu. V Josefově, na Malé Straně a na Novém Městě podíl převyšuje deset procent, na Starém Městě 20 procent.

V Karlíně je to 4,9 procenta, na Vinohradech 3,2, na Smíchově 2,9 a na Žižkově 2,8 procenta. V dalších částech Prahy je podíl zanedbatelný. Zhruba 40 procent nabídky je koncentrováno v historickém centru.

Airbnb má vliv na cenu nájmů

Analýza s odkazem na nabídku realitních serverů uvádí, že je v Praze k dispozici více bytů ke krátkodobým než ke klasickým pronájmům. To podle autorů ukazuje, že Airbnb a další platformy snižují nabídku klasického rezidenčního bydlení, což se promítá i do růstu nájemného. Platí to zejména v historickém centru, směrem od jádra vliv slábne.

Airbnb vzniklo v roce 2008 a v Česku funguje od roku 2009. Počet hostů ubytovaných v ČR prostřednictvím aplikace Airbnb podle společnosti loni meziročně vzrostl o 52 procent na 1,02 milionu.

Během posledních čtyř let se zvyšuje počet stížností na klienty sdílených ubytovacích služeb typu Airbnb v centru Prahy. Podle kritiků podobné služby podporují spekulace s byty, ruší komunitní život a lákají do centra města turisty, kteří jsou v Praze jenom kvůli pití alkoholu a zábavě.