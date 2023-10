Regulace Airbnb? Ubytování se z 60 procent děje v šedé ekonomice, míní viceprezident Hospodářské komory

Turistickým metropolím jako New York či Florencie došla trpělivost a krátkodobé pronájmy typu Airbnb zakázaly. V Česku novelu zákona připravilo ministerstvo pro místní rozvoj. „Jde o to, aby norma nepřenášela na podnikatele a zákazníky zbytečnou administrativu,“ míní viceprezident Hospodářské komory Filip Dvořák. Silvia Doušová z ministerstva se toho neobává. „Chceme vše digitalizovat, k administrativní zátěži nedojde,“ říká v pořadu Pro a proti. Pro a proti Praha 15:27 15. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novela zákona o cestovním ruchu zavádějící povinnost registrace ubytovatelů přes online platformy je reakcí na nařízení Evropské komise (ilustrační foto) | Foto: TeroVesalainen | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Novela zákona upravující podmínky podnikání v oblasti cestovního ruchu počítá s tím, že místa pro krátkodobé ubytování se nově budou muset registrovat u úřadů a hlásit jim elektronicky údaje o hostech.

Doušová připomíná, že ubytovatelé jako klasické hotely, ubytovny či ubytovací zařízení jiného typu tyto povinnosti plní v písemné nebo listinné podobě.

„Ubytovatelé přes on-line platformy tyto povinnosti nemají. A my novelou chceme zároveň harmonizovat podnikatelské prostředí. Člověk, který pronajímá byt v rámci Airbnb, bude mít stejné oznamovací povinnosti, jako mají nyní hotely – vůči Českému statistickému úřadu, správci daně, cizinecké policii a obci, pokud ta vybírá místní poplatky,“ popisuje ředitelka odboru cestovního ruchu na ministerstvu pro místní rozvoj.

Vviceprezident Hospodářské komory Dvořák souhlasí s tím, že by měly být v zásadě stejné podmínky pro hoteliéry i provozovatele Airbnb. Musí to ale podle něj být tak, aby došlo k ulehčení a zjednodušení celého systému, nikoliv nárůstu byrokracie.

„Tento byznys je postaven na setkání nabídky a poptávky přes internet čili v nekontaktním prostředí. A tam vidíme jak příležitost, tak na druhé straně i sjednocení podmínek. Vyhověli bychom modernizaci, všechno by běželo přes internet, ale zároveň by měla veřejná správa kompletní přehled o tom, co probíhá, co se děje, což v tuto chvíli vůbec nemá,“ nastiňuje.

Řada ubytovatelů se podle něj pohybuje v šedé zóně ekonomiky.

„Uvádí se, že šedá ekonomika v České republice dosahuje deseti procent HDP, v případě ubytování přes platformy to je nějakých 60 procent. Takže to je ten problém,“ naznačuje.

Žádná reálná data

Novela zákona o cestovním ruchu zavádějící povinnost registrace ubytovatelů přes online platformy je reakcí na nařízení Evropské komise, které by mělo začít platit od podzimu.

Podle Doušové by ale ministerstvo přišlo s novelou i v případě, že by takový krok Evropská unie nechystala. Resort totiž v tuto chvíli nemá v oblasti poskytování pobytových služeb žádná reálná data v reálném čase.

„Český statistický úřad sbírá data, ale my je dostáváme až třeba čtvrtletně. Co se týče platforem Airbnb, tam je to i po roce. Tam máme třeba naposledy údaje z roku 2021. Takže bychom řešili i sběr dat a to by se bez nějaké regulace nebo novelizace vůbec neobešlo,“ vysvětluje.

„Plně souhlasím, že je potřeba získat data v čase, ve kterém probíhají,“ reaguje Dvořák. Důležitá je podle něj i standardizace prostředí.

„Protože 90 procent dohod o ubytování probíhá přes internet a zájemci tam vyplňují všechny údaje o sobě, navrhujeme, aby stát poskytl stejné prostředí pro všechny. Aby využil své pravomoci a nařídil platformám, aby data do státního systému nalila přesně v tom rozvrstvení, v jakém je pro instituce potřebuje,“ naznačuje.

Regulace Airbnb podle něj musí být na základě jasných a transparentních dat. „Dokud nejsou data, je to nesmyslný boj s větrnými mlýny, je to naprosto zbytečné. Je to jenom blbnutí veřejnosti, že se něco zařídí, nic se nezařídí,“ konstatuje.

Novela by podle Doušové měla nabýt účinnosti od ledna 2025.

„Jsme vázáni i tím, že informační systém e-turista bude financován z Národního plánu obnovy. A tam jsou jasně daná pravidla, že musíme mít systém vytvořený do konce roku 2024,“ konstatuje ředitelka odboru cestovního ruchu na ministerstvu pro místní rozvoj.

