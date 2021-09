Konec Airbnb v Praze? Podle stavebního úřadu musí být byty pro pronájem zkolaudované jako ubytovny

Nemovitosti nabízené ke krátkodobému ubytování přes služby typu Airbnb musí být podle pražského stavebního úřadu zkolaudované jako ubytovny. Instituce tak potvrdila dřívější stanovisko stavebního úřadu na Praze 1, který řešil spor mezi obyvateli domu v centru hlavního města a několika poskytovateli zmíněných služeb. Nejnovější rozhodnutí považují starousedlíci za klíčové, protože stavební úřady v těchto záležitostech nepostupují jednotně. Praha 7:13 24. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemovitosti nabízené ke krátkodobému ubytování přes služby typu Airbnb musí být podle pražského stavebního úřadu zkolaudované jako ubytovny (ilustrační foto) | Foto: PhotoMIX-Company | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

„Jsme ve druhém patře před bytem číslo 12, na který bylo vydané to rozhodnutí,“ popisuje Radiožurnálu Petr Městecký ze Spolku snesitelné bydlení v centru Prahy.

Prostory pro ubytování turistů nemůžou být podle pražského stavebního úřadu zkolaudované jako byty.

Ten se už loni v lednu obrátil na stavební úřad Prahy 1. Chtěl po něm, aby prošetřil, zda má správnou kolaudaci pět bytů nabízených turistům v domě, kde sám žije. Za šest měsíců pak úřad majitelům zakázal tyto služby poskytovat, pokud byty nebudou schválené k užívání jako ubytovací zařízení.

„Loni v červnu vydali výzvu, že do 31. července s tím přestaňte, nebo rekolaudujte. Všichni se jim vysmáli,“ popisuje Městecký.

V jednom případě úřad letos v březnu vlastníkovi za přestupek vyměřil pokutu 20 tisíc korun. Majitelé se odvolali, postup teď ale potvrdil i stavební úřad pražského magistrátu.

„Šlo o výklad právních norem v České republice. Myslím si, že by výsledek mohl mít dopad i do jiných oborů lidské činnosti,“ dodává Městecký. Rozhodnutí je podle něj důležité právě kvůli tomu, že přináší jasný výklad stávajících zákonů.

Podmínky, které musí splňovat byty a ubytovny, se přitom liší. Ubytovací jednotky mají například přísnější požární předpisy. Stavební úřady navíc nepostupovaly jednotně. I sami úředníci na Praze 1 po vydání zákazu otočili a v případě jiných nemovitostí se odmítli posouzením kolaudace zabývat s tím, že jim nepřísluší regulovat podnikání a že musí hlídat pouze stavebněprávní hledisko.

Správná kolaudace

Podle pražského stavebního úřadu ale správná kolaudace prostor pro krátkodobé ubytování takovým hlediskem je.

„V místech, kde je třeba v souladu s územním plánem sledovat vzájemný poměr jednotlivých funkcí ve smíšených funkčních plochách, by bylo možné zřídit neomezený počet ubytovacích zařízení, aniž by k tomu stavební úřad přivolil a mohl tak splnit svou povinnost dohledu nad souladem užívání staveb s územním plánem,“ cituje Radiožurnál z písemného rozhodnutí, které má k dispozici.

Některé stavební úřady odmítaly kontroly i kvůli tomu, že nemůžou posuzovat délku pronájmu. Na to ale odvolací úřad reagoval tím, že je podle zákona zkrátka rozdíl mezi pronájmem pro bydlení a soustavným ubytováváním turistů, nehledě na dobu trvání.

„Ubytování naproti tomu slouží jako přechodné místo pobytu, ať už dlouhodobě nebo krátkodobě, nevytváří sociální prostředí a jeho účelem je uspokojování ekonomických potřeb pronajímatele, nikoliv sociálních potřeb bydlícího,“ stojí v rozhodnutí.

Rozhodnutí může mít vliv i na další takové spory. Vedení hlavního města chce vyzvat další stavební úřady městských částí, aby začaly s kontrolami.

„Aby příslušné odbory důsledně kontrolovaly a vymáhaly dodržování stávajících zákonů. Že pokud vlastník bytu trvale provozuje krátkodobé ubytovací služby, to je v rozporu s kolaudačním stavem, pokud byt je kolaudován pro bydlení,“ říká radní Hana Kordová Marvanová ze Spojených sil pro Prahu.

Hlavní město přitom poslalo do sněmovny zákon, který by obcí umožnil rozsah krátkodobého ubytování přes stránky jako Airbnb přímo regulovat. Poslanci ho ale podle Marvanové do voleb projednat nestihnou. Praha ho hodlá předložit znovu hned po volbách.