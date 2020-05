Ubytovatelé místo Airbnb nabízejí dlouhodobé podnájmy. Praha plánuje důslednější kontroly

Stát se připravuje na důslednější kontroly krátkodobých pronájmů přes služby typu Airbnb. Vláda totiž v nouzovém stavu kvůli pandemii koronaviru prosadila zákon, který umožňuje sdílení dat o pronajímatelích s úřady. Jde přitom o opatření, které se dlouhodobě snažilo prosadit hlavní město. Přísnější dohled a zastavený cestovních ruch můžou z trhu vyhnat ubytovatele v šedé zóně. Praha 8:52 14. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze bylo na Airbnb před koronavirovou krizí k dispozici zhruba 10 až 15 tisíc bytů. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pro pětatřicetiletého Jakuba, který v Praze přes Airbnb nabízí pět bytů, přišla pandemie koronaviru v tu nejhorší možnou chvíli. Turistická sezona se ještě nestačila rozběhnout a vláda krátkodobé pronájmy dočasně zakázala. Jakuba tím odstřihla od hlavního zdroje obživy.

„Sezóna právě začínala, takže jsem moc lidí neměl. Už ale měli najíždět noví, jenže nakonec nenajeli. Takže jsem zůstal kompletně prázdný,“ řekl Radiožurnálu.

Jakub si přes Airbnb vydělává nepozorovaně. Sám byty nevlastní, ale pronajímá si je. Každý měsíc musí majitelům poslat nájem. Někteří mu slevili. Do jiných bytů ale raději nastěhoval zájemce o bydlení na delší dobu. „Někde jsem ubytoval Čechy na dva měsíce. Mám ještě nějaké rezervace na prázdniny, ale ty lidi taky ruší,“ naznačuje Jakub.

S náhlým výpadkem příjmů se museli vypořádat všichni krátkodobí pronajímatelé. V Praze bylo na Airbnb před koronavirovou krizí k dispozici zhruba 10 až 15 tisíc bytů. Nabízeli je jak vlastníci jedné či více nemovitostí, tak firmy, které spravovaly celé bytové domy. Před všemi teď stojí rozhodnutí, jak dál se svým podnikáním naložit. To může do budoucna výrazně změnit podobu trhu s krátkodobými pronájmy.

Dlouhodobé pronájmy

„Velký počet klientů je přímo vázaných na pravidelný příjem z krátkodobých pronájmů. Proto situaci začali okamžitě řešit dlouhodobými nebo střednědobými pronájmy,“ upozorňuje Jan Martina, manažer pro Prahu společnosti M&M Reality.

Variantu zkusit nastěhovat do volných nemovitostí zájemce o dlouhodobé bydlení, zvolil i David Bureš, ředitel společnost Bureš a partneři, která zastupuje několik majitelů. „Když jsme si vyhodnotili, že další dva roky to bude hodně těžké období pro všechny pronajímatele, tak nemá cenu v tom dál setrvávat a přesunuli jsme se do dlouhodobých pronájmů,“ uvedl pro Radiožurnál.

Sázka na delší pronájmy se podle něj v době, kdy není jasné, za jakých podmínek se cestovních ruch obnoví, vyplatí víc. Hlavně pro byty v širším centrum Prahy, jako jsou Holešovice, Žižkov nebo Karlín. „Tím jak vyrostly ceny dlouhodobých nájmů, tak už před současnou situací jste měl v 50 metrovém bytě v Karlíně z dlouhodobého nájmu o tři tisíce víc než z krátkodobého. Pokud člověk platil vše, jak měl,“ podotýká Bureš.

Nevyhnutelně se podle něj trh s krátkodobými pronájmy pročistí. Zmizet by mohla například část lidí v šedé zóně, kteří využívali toho, že stát nemohl efektivně kontrolovat, jestli své výdělky daní a jestli dodržují další pravidla. Těm situaci zkomplikuje fakt, že vláda během nouzového stavu prosadila zákon, podle kterého Airbnb musí živnostenským úřadům poskytnout údaje o pronajímatelích, a to i zpětně. To může finanční správa využít k důsledným kontrolám.

Opatření v Praze

Další restrikce lze očekávat i od hlavního města. Současné vedení Prahy se krátkodobé pronájmy snaží zkrotit nejenom kvůli tomu, že přichází o výnosy z ubytovacích poplatků, ale i kvůli stížnostem přilehlých bytů a domů na hluk a nepořádek. Nové opatření podle pražského primátora Zdeňka Hřiba z Pirátské strany usnadní třeba kontrolu, zda jsou pronajímané byty hlášeny jako provozovny.

„Je možné efektivněji uplatňovat všechny povinnosti, které musíte dodržovat od hygienických až po noční klik. Pochopitelně jsou tam i jiné sankce,“ myslí si.

Důslednější kontroly plánuje i Praha 1. Právě tam se přes Airbnb pronajímá nejvíce bytů. „Samozřejmě využijeme aktuálních zákonných možností. Budeme se snažit přes živnostenské úřady toto dostat pod kontrolu,“ naznačil starosta městské části Petr Hejna z hnutí STAN.

Hlavní město navíc dlouhodobě usiluje také o to, aby mělo možnost krátkodobé pronájmy časově omezit. Posílit chce i pravomoci společenství vlastníků, které by muselo krátkodobý pronájem odsouhlasit. Ministerstvo pro místní rozvoj se k těmto návrhům zatím staví rezervovaně. Podle náměstka Davida Koppitze bude záležet na tom, jak v praxi zafunguje sdílení dat o pronajímatelích.

„Některé živnostenské úřady už připravují žádosti o data. Očekáváme, že v horizontu tří měsíců bychom mohli mít informace. A mezičas bychom chtěli využít k tomu, aby některé kontroly už mohly proběhnout,“ předvídá Koppitz.

Ekonomická nejistota a přísnější regulace tak můžou vést k tomu, že trh převezmou spíš movitějších investoři s velkým počtem bytů, kteří Airbnb mají jako regulérní byznys, ne jen jako přivýdělek. „Všichni ti, kteří byli na hraně výnosnosti a ještě mimo zákon, tak ti z trhu pravděpodobně odejdou. A ti, kteří se na trhu dlouhodobě drží a fungují udržitelně, to bývají spíš profesionálové,“ očekává předseda České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí Matěj Koutný.

Právě profesionálové se podle Koutného dokážou postarat o to, aby se hosté chovali slušně. Tyto firmy nestojí o žádné potíže. Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba jsou ale právě ty nejvíce problematické. „Není možné trpět hotel rozlezlý do bytových domů, protože to negativně ovlivňuje komfort starousedlíků a dostupnost bydlení pro mladé lidi,“ míní pražský primátor.

Dokud se ale cestování v plné míře neobnoví, pronajímatelé musí dál vyčkávat. Třeba Jakub ale končit nechce ani navzdory stále nekončící epidemii a hrozícím kontrolám. „Já si myslím, že se vše vrátí do starých kolejí, jen se čeká na otevření hranic,“ předvídá. Optimisticky hledí na léto a podzim, kdy očekává návrat turistů.