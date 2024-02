Hodnota Nvidie je větší než HDP Kanady. Je to vlna inovace a kapitalismus, vysvětluje bankéř růst akcií

Akcie ve Spojených státech včera vystoupaly na nové rekordy. Impulz k prudkému růstu dali příznivé hospodářské výsledky amerického výrobce čipů Nvidia a díky tomu rekordně posilovaly i evropské akcie. „Hodnota firmy Nvidia je dnes větší než HDP Kanady, což je zcela neuvěřitelné,“ komentuje český a americký investiční bankéř Ondřej Jonáš v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 14:43 23. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nvidia co se týče výkonu čipů nemá konkurenci, což je založené nejenom na rychlosti, ale především na důvtipu, s jakým přistupují k řešení problému,“ popisuje bankéř Ondřej Jonáš (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Jak se stane, že oznámené příznivé výsledky jedné firmy, tedy Nvidie, ovlivnily akcie v podstatě na celém světě?

Je to vlna inovace, která dokládá velice pozitivní způsob, jakým kapitalismus financuje inovaci, protože převládá přesvědčení, že umělá inteligence umožní nejen této firmě prodávat své čipy, ale hlavně všem vývojářům softwaru a databází vyprodukovat uživatelské prostředí, které bude pro uživatele daleko příjemnější a přímočařejší a tudíž nám technologie umožní jí produktivněji využívat.

To má samozřejmě dopad nejen na Nvidii, ale na všechny technologické firmy a potažmo na všechny firmy, které nějakým způsobem budou komunikovat s veřejností.

Když ještě zůstanu u Nvidie, tak ona zvýšila čtvrtletní zisk meziročně o 769 %. Jak se jí to konkrétně podařilo? Na čem tak závratně vydělala?

Je to firma, která vyrostla na grafických čipech, které patří k těm nejvýkonnějším a jsou založené nikoli na seriálním řešení matematických úloh, ale na inspiraci neurologickými sítěmi a řeší problémy paralelně s tím, že ještě velice chytře vybírá, na jakou část toho problému by se měla soustředit.

Vlastně nemají konkurenci, co se týče výkonu těchto čipů, což je založené nejenom na rychlosti, ale především na důvtipu, s jakým přistupují k řešení problému.

Lidé si to mohou představit tak, že když se někdy díváte na televizi, tak pixelace obrazu se začíná bortit, ale nezačíná se bortit všude stejně, ale většinou tam, kde se něco děje. A to je známka, že tam je soustředěno největší úsilí toho čipu.

Toto umožňuje umělá inteligence, tedy výstavbu velice výkonných, komplikovaných, na výpočet náročných a velkých modelů, které nám umožňují vyznat se v digitálním světě, který je čím dál tím větší, ale tento přístup ho podstatně zjednodušuje.

Když se podíváme na evropské trhy, tak evropská ekonomika má problémy jednak ještě po covidu a hlavně v souvislosti s cenami energií kvůli válce na Ukrajině, přesto byl i tady rekordní růst Nvidie. Jsou tu i další důvody?

Evropa má dlouhodobě problém fragmentovaného kapitálového trhu, který nemá takovou hloubku a likviditu, jako poskytují Spojené státy, a tím pádem v inovacích v těchto velkých firmách typu Nvidia, Amazon, Google a Apple výrazně pokulhává.

Samozřejmě je to ekologie, která je daleko bohatší než těch předních 6, 7 firem. I Evropa má své velice výkonné koně, jako je holandská firma AMSL. Obecně se má ale zato, že produktivita nástrojů a inovace nejen z Evropy, Ameriky, ale též Japonska, které je po 30 letech na maximu, nám všem výrazně pomůže být daleko produktivnější, výkonnější a tím pádem bohatší.



Když jsme mluvili o umělé inteligenci, jak by ještě umělá inteligence, pokud si to tak představujete, mohla v budoucnu ovlivnit akciové trhy? Mohla by z nás třeba v budoucnu investovat?

Zcela zásadně. Hodnota firmy Nvidia je dnes větší než HDP Kanady, což je zcela neuvěřitelné. A to už vůbec nemluvím o HDP České republiky.

Investoři volí svými penězi a směřují svoje investice tam, kde vidí možnost největšího zhodnocení, největšího pokroku a tudíž největší přidané hodnoty, tak to dnes v oblasti technologických společností opravdu je.

Můžete namítat, že Nvidia je se svým 25% podílem dnes na indexu Nasdaq přeceněná, že je to bublina. Já bych s vámi nepolemizoval a je to klidně možné.

Nicméně výrobky, které zůstanou po takových bublinách, ať už to byly v minulosti železnice, internet nebo mobilní telefony, tak nás vždy posunou o kus dál i v situaci, kdy někteří lidé na té bublině prodělají, protože naskočí do vlaku pozdě, anebo naopak jiní, kteří do toho naskočili dřív a nějaké zisky mají.

Můžeme to vidět dnes na akciích Tesly, která oproti této technologické oblasti značně pokulhávala, i když v minulosti byla též na vrcholu.