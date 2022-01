PPF Telco koupí podíly minoritních akcionářů O2. Akcie společnosti pak hodlá z pražské burzy stáhnout

Skupina PPF Telco vykoupí zbývající podíly minoritních akcionářů O2. Rozhodli o tom akcionáři O2 na valné hromadě, která se uskutečnila od začátku ledna do středy formou per rollam. Pro odkup bylo 91,9 procenta hlasů. PPF chce poté akcie O2 stáhnout z pražské burzy. Vyplývá to z výsledků hlasování zveřejněných na stránkách O2.

