Americké akcie znovu posílily. Indexy S&P 500 a Nasdaq za sebou mají nejlepší týden od voleb

Akcie ve Spojených státech znovu posílily navzdory neuspokojivé zprávě o americkém trhu práce. Ta totiž ještě podtrhla nutnost další vládní pomoci na oživení ekonomiky, kterou akciové trhy vítají. Širší index S&P 500 a Nasdaq mají za sebou nejlepší týden od listopadových voleb v USA. Na devizovém trhu slábnul dolar. New York 23:25 5. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americké akcie během týdne posílily. ilustrační foto | Foto: Jeenah Moon | Zdroj: Reuters

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si v pátek připsal 0,30 procenta a uzavřel na 31 148,04 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil o 0,39 procenta na 3886,80 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, vzrostl o 0,57 procenta na 13 856,30 bodu. Dow Jones a S&P 500 rostly pátý den po sobě, což je nejdelší růstové období od srpna.

Za celý týden posílil Dow Jones o 3,89 procenta, S&P 500 o 4,65 a Nasdaq o 6,1 procenta. Pro S&P a Nasdaq to byl nejvyšší týdenní procentní zisk od týdne do 6. listopadu a pro Dow Jonese nejvyšší zisk od týdne do 13. listopadu.

Americký Senát v pátek nejtěsnějším možným způsobem schválil usnesení o vládních výdajích, v němž vyjadřuje podporu vyčlenění 1,9 bilionu dolarů (41 bilionů Kč) pro opatření spojená s bojem proti koronaviru. Naději na hospodářské oživení povzbudily i pozitivní firemní hospodářské výsledky a pokrok očkovací kampaně.

Americké akcie jsou v den Bidenovy inaugurace na maximu. Dolar posílil i vůči euru Číst článek

Míra nezaměstnanosti v USA sice v lednu klesla na 6,3 z prosincových 6,7 procenta, ale nových pracovních míst vzniklo méně, než se čekalo. Navíc vyšlo najevo, že ztráty pracovních pozic v minulém měsíci byly větší, než se předpokládalo.

Se ziskem 1,5 procenta uzavřely obchodování akcie společnosti Johnson & Johnson. Pomohlo jim, že firma požádala americké úřady o povolení pro svou jednorázovou vakcínu proti covidu-19 k nouzovému použití. Poté, co makléřská firma Robinhood zrušila všechna obchodní omezení, posílily i akcie firmy GameStop, které se minulý týden staly ohniskem souboje drobných akcionářů a hedgeových fondů.

Na devizovém trhu slábnul po zprávě o nezaměstnanosti ve Spojených státech americký dolar. Obrátil se tak trend, kdy se naopak v uplynulých týdnech dostávalo pod stále větší tlak euro.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, ztrácel kolem 22.00 SEČ 0,6 procenta na 90,99 bodu. Euro mělo k dolaru ve stejnou dobu k dobru 0,7 procenta na 1,2048 USD. K japonskému jenu dolar ztrácel 0,15 procenta na 105,38 JPY.