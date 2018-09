Spoluzakladatel internetového gigantu Alibaba Jack Ma opouští vedení firmy

Spoluzakladatel a výkonný prezident největšího čínského internetového obchodu Alibaba Jack Ma v pondělí odejde z jejího čela. Podle pátečního vydání listu The New York Times (NYT) se podnikatel, kterému bude 10. září 54 let, chce napříště věnovat dobročinnosti v oblasti vzdělávání. Bývalý průvodce, učitel angličtiny a samozvaný „čínský Forrest Gump“, zůstane členem představenstva společnosti, uvedl v rozhovoru s americkým deníkem.

San Francisco 9:26 8. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít