Lihoviny i cigarety možná zdraží. Poslanci podpořili daňový balíček, podle vlády má chránit občany

Spotřební daně z lihu, cigaret a dalších tabákových výrobků se zřejmě zvýší. Sněmovna ve středu v úvodním kole podpořila vládní daňový balíček, který zvyšuje i další daně, například z hazardních her. Jako hlavní cíl předkladatelé uvádějí omezení dostupnosti cigaret a alkoholu. Opoziční poslanci však vládu obviňují, že pouze zvyšuje daně a hledá peníze do rozpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) kritiku odmítala. Praha 17:54 10. července 2019

Poslanci kritizovali také změny ve zdanění technických rezerv pojišťoven. Balíček také zvyšuje na dvojnásobek poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

Například poslanci ODS poukazovali přímo na návrh zákona, který zní „Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů“.

„Není pravda, že tato nebo bývalá vláda daně nesnižovaly,“ reagovala na výtky o zvyšování daní ministryně financí. Uvedla, že od roku 2015 do letošního roku snížily vlády daně téměř o sto miliard a další snížení je součástí novely zákona o EET, kterou Poslanecká sněmovna schválila.

Středeční krok neznamená schválení daňového balíčku, ale jen jeho posunutí do projednávání v rozpočtovém výboru.

Balíček by měl veřejným rozpočtům přinést podle propočtu ministerstva financí v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun.

Sněmovna neschválila návrh Pirátů vrátit balíček vládě k dopracování. Předloha odolala i návrhu na zamítnutí, který přednesl předseda SPD Tomio Okamura a podpořili ho i poslanci z dalších stran, hlavně z ODS.

Ochrana občanů

Jak již v úterý řekla ministryně Schillerová, hlavním cílem předlohy je zvýšit ochranu občanů před vznikem závislostí na návykových látkách a hraní hazardních her a omezit škodlivé společenské dopady. Argumentovala také tím, že v důsledku růstu životní úrovně jsou cigarety i lihoviny dostupnější.

V případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu vzroste spotřební daň z nynějších 57 korun na 64,50 Kč. Unie výrobců lihovin již dříve uvedla, že v takovém případě by láhev alkoholu zdražila o 9,10 Kč. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká. Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly podle návrhu stoupnout příští rok zhruba o deset procent.

Podle ministerstva financí bude růst u minimální sazby 5,4 koruny na krabičku cigaret, tabákové firmy ale předpokládají zvýšení daňové zátěže na krabičku o 12 až 13 korun.

U vyšší daně na cigarety a další tabákové výrobky odhaduje vláda celoroční přínos pro příští rok až 7,7 miliardy korun, pro rok 2021 až 9,2 miliardy korun. Vyšší daň z lihu by měla ročně vynést navíc kolem jedné miliardy korun.

Pojišťovny nebo katastr

Balíček také zasahuje do zdanění pojišťoven. Nově by podle vládního návrhu měly být daňově uznatelné i technické rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví na základě evropské směrnice Solvency 2.

Rozdíl mezi touto úrovní rezerv a stávajícími účetními rezervami pojišťoven bude předmětem zdanění. Pojišťovnám se to nelíbí a považují to za trest za svoji obezřetnost.

Asociace pojišťoven se na poslance obrátila s výzvou, aby tento návrh odmítli. I tento bod se stal terčem kritiky opozice. Podle občanských demokratů jde o sektorovou daň, ministryně financí to ale odmítla.

Balíček také zvyšuje poplatek za vklad do katastru nemovitostí z nynějších 1000 korun na 2000 korun. Vláda argumentuje inflací a nárůstem nákladů od doby, kdy se poplatek zvyšoval naposledy. Schillerová už dříve uvedla, že zvýšení poplatku si vyžádal Český úřad zeměměřický a katastrální.