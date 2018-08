Evropská komise chce nové etikety na lahvích s alkoholem. Mají informovat o energetické a nutriční hodnotě

U potravin jako jsou třeba paštiky, přesnídávky nebo džemy už firmy značení tisknou delší dobu. Lahve s alkoholem novinka čeká.

Všichni producenti potravin uvádějí informace o výživových parametrech na obalech zboží už od roku 2016. U nápojů s obsahem alkoholu nad 1,2 desetiny procenta ale udělala Evropská komise dočasnou výjimku a firmy vyzvala k samoregulačnímu návrhu. Ten už výrobci lihovin předložili a čekají, jestli ho Evropská unie schválí.

Světová zdravotnická organizace chce brzdit Čechy v pití alkoholu, v Evropě jsou na špičce statistik Číst článek

V tabulce musí být nově vyznačená energetická a nutriční hodnota, včetně množství tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukru a taky bílkovin.

Alkohol, například čistá vodka, ale neobsahuje žádné tuky, cukry ani bílkoviny. Přesto energetickou hodnotu, která se uvádí v kilojoulech, výrobek má. Říká to tajemník Unie výrobců a dovozců lihovin Vladimír Darebník. „Proto výrobci alkoholu přišli s návrhem, že se na etiketě bude uvádět pouze energetická hodnota a všechny ostatní vysvětlující údaje se budou uvádět na webových stránkách, kam je odkáže QR kód, který bude na každé etiketě uveden.“

Přepočet na konzumní jednotku

Energetická hodnota se uvádí na 100 gramů nebo 100 mililitrů výrobku. Někteří lihovarníci tvrdí, že pro zákazníky budou údaje o energetické hodnotě přepočtené na 100 mililitrů zavádějící. Ten, kdo vypije například tři malá piva, totiž zkonzumuje daleko více energie, než kdyby vypil tři velké panáky čtyřicetiprocentní lihoviny.

Řada firem proto požaduje přepočet na takzvanou konzumní jednotku. Například u piva je to půllitr, u whisky zase 40 mililitrů.

Podle odhadu Unie výrobců a dovozců lihovin by se nové etikety na lahvích mohly objevit přibližně do dvou let. Záleží ale na tom, v jaké podobě Unie označování schválí. Pokud by totiž požadovala, aby firmy na etiketě uváděly celý text, musely by podniky zvážit třeba i změnu designu lahví, nakoupit nové lepící zařízení a zvětšit etikety. Vícenáklady by podle Unie šly do milionů korun.