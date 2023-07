Maso z laboratoře, chipsy z cvrčků. České firmy hledají cesty, jak vytvořit potraviny plné bílkovin

Věří ve stravování, kvůli kterému nemusí umírat zvířata, a navíc má podle nich lepší složení. To spojuje české firmy, které vyvíjejí nové alternativní potraviny. Svými unikátními technologiemi se prosazují i ve světě. V Sens Foods provozují hmyzí farmu a tvrdí, že hmyzí protein je stejně kvalitní jako ten z masa. Mleté maso vyrábí v laboratořích firmy Mewery a zdůrazňují, že kvůli tomu nemuselo zemřít jediné zvíře. Praha 9:27 31. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ušetřit životy zvířat, zmírnit globální oteplování a nabídnout lidem alternativu masu na následující desítky let. To jsou důvody, které podnikatele vedou k výrobě alternativních potravin (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Technologie, kterou používáme, nám umožňuje odebírat tkáň nebo vzorky zvířat. V našem případě odebíráme odpad z jatek, který by se normálně vyhodil. Izolujeme z něho buňky a v laboratoři jsme z toho schopni vytvořit určitou masu, to znamená sval a tuk. Na molekulární úrovni je to stejný druh masa, jako znáte z obchodu,“ popisuje Roman Lauš, zakladatel společnosti Mewery.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Barbory Kladivové o alternativních zdrojích proteinu

Z kultivovaného masa se dá připravit například burger, aniž by kvůli tomu muselo zemřít jediné zvíře. Vzhled masa je podobný.

„V tuto chvíli jsme schopni pracovat velice dobře s hmotou, která je mletým masem,“ říká Lauš.

K založení firmy, která má dnes patent a podle zakladatele je její technologie světově unikátní, ho inspirovalo před dvěma lety to, že chtěl omezit konzumaci masa. Také ho nadchly alternativní proteiny.

Aby ale speciální laboratoř, ve které kultivované maso vzniká, mohla rozjet výrobu, byly potřeba velké investice, a to až v řádu stovek milionů korun. Část dali investoři, část sám Lauš.

„Já mám dosud IT firmu, která mě živí. A měli jsme pár dalších firem. Jednu se nám podařilo prodat. Na začátku to byly nejen krev a pot, ale samozřejmě i vlastní finance, které se do toho musely nalít, aby se vůbec mohly dělat alespoň základní výzkumy,“ vysvětluje.

World’s first burger made from a blend of cultivated pork and #microalgae cells launched by #Czech-based Mewery



The burger offers ethically sourced and environmentally friendly meat. Its proprietary tech reduces costs by up to 70% compared to traditional FBS methods#bioeconomy pic.twitter.com/o88u56OLlr — Eshan Samaranayake (@biotecheshan) June 29, 2023

Jenže ochutnat kultivovaný burger je v Česku zakázané, neumožňuje to stávající legislativa. První zákazníci by tak alternativní maso z brněnské laboratoře mohli koupit do tří let ve Spojených státech, kde prodej schválil před několika týdny Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Koupit se tam dá už kultivované kuřecí.

Ustájit, nakrmit, pak na jatka. Jak fungují hmyzí farmy v Česku a jak velký byznys to je Číst článek

„Potravina nového typu podléhá směrnici a zatím není jasné, jak se bude v Evropské unii schvalovat a jak dlouho to bude trvat. Zatím se připravují dokumenty,“ říká Lauš.

Naopak například v Singapuru se kultivované maso prodává už několik let.

Farma s cvrčky

Ušetřit životy zvířat, zmírnit globální oteplování a nabídnout lidem alternativu masu na následující desítky let – s podobnou myšlenkou se v roce 2016 pustil do podnikání i Radek Hušek se svým kolegou.

Zaměřili se na potraviny s proteiny ze cvrčků. V crowdfoundigové sbírce vybrali 300 tisíc korun a díky dalším příspěvkům investorů ve výši desítek milionů korun teď mají farmu v Asii a vyrábějí třeba proteinové tyčinky, chipsy nebo těstoviny.

„Hmyzí protein, v našem případě ten cvrččí, je možný zdroj bílkoviny budoucnosti. Je stejně kvalitní jako nejlepší maso a používá se na něj až tisíckrát méně přírodních zdrojů,“ vyzdvihuje Hušek.

Did you know that crickets are basically a superfood? 🌱 pic.twitter.com/bKBgnbzaYm — SENS Foods (@SENSFoods) September 9, 2020

Třeba do tyčinky dáváme v průměru 150 cvrčků. „To je relativně vysoké číslo,“ říká a zdůrazňuje: „Cvrčky před zpracováním nejdříve zchladíme.“

Jenže být průkopníkem znamená někdy i sčítat velké ztráty. V případě společnosti Sens Foods dosáhly několika milionů korun. Podle Radka Huška za to mohly dezinformace, které se objevovaly především na sociálních sítích.

„Měli nás nalistovat do jednoho supermarketu a první objednávka měla být za 400 tisíc. A najednou se to zrušilo a přišel nám dotaz, jestli bychom mohli poslat nějaké doklady o tom, že je to opravdu nezávadný produkt. Listovací okno propadlo a z celého obchodu sešlo,“ vzpomíná Huška.

Radek Hušek s kolegy ve firmě Sens ale nevzdává a věří, že právě hmyz je budoucnost zdravého stravování. Podobně to vidí i další české firmy, které vyrábějí potraviny z hmyzu, například párky nebo burgery.