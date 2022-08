Amazon koupil výrobce chytrých vysavačů. Ty posílají data o domácnostech, kde uklízí, upozorňuje Koubský

Americký gigant v oblasti e-komerce a cloudových technologií Amazon se rozhodl koupit výrobce chytrých vysavačů iRobot. Za společnost zaplatí téměř dvě miliardy korun. Firma tak pod sebou bude mít další investici do robotů, kteří u svých majitelů sbírají data o domácnostech. Obavy o soukromé údaje uživatelů vyjadřuje i řada amerických médií. Amazon ale všechny ujišťuje, že ochrana dat je pro něj na prvním místě. Praha 15:51 12. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amazon | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Chytré vysavače, které budou po transakci, jež musí schválit akcionáři a regulační úřady v USA, patřit Amazonu, jsou vybaveny technologií na mapování pokojů, které uklízí. Poskytují informace o tvaru pokoje, jeho rozložení v bytě a možných překážkách. Tyto informace poskytují vysavači lepší pohyb po bytě. Některé mají dokonce jednoduché kamery, aby se případným překážkám vyhnuly.

Amazon nedávno představil domácí roboty Astro, kteří se příliš neuchytili. Proto nejspíš sází na iRobot, který je ve světě známý a populární a má řadu zákazníků.

„iRobot skutečně dovedou zmapovat prostory a plánek poslat do centrály firmy. Když tím teď bude disponovat Amazon, tak to samozřejmě bude vynikající databáze trhu pro firmu, která se snaží prodávat domácnostem všechno možné. Z těchto údajů se totiž dá asi docela dobře odhadnout, komu co cíleně nabídnout,“ říká redaktor Deníku N Petr Koubský.

Podle Koubského se tak v podstatě jedná o zlatý důl marketingu a je těžké se bavit o nějaké bezpečnosti dat. Krom Spojených států se vysavače iRobot využívají i v jiných zemích včetně Česka. Záleží tedy na samotných potencionálních kupcích, jestli budou ochotni vystavit svá data jednomu z největších gigantů.

Obavy z chytrých vysavačů, které budou „slídit“ po našich bytech, se začaly šířit po internetu. Někteří komentátoři dokonce popisují, že by stroje teoreticky mohly rozeznat přesně jednotlivé objekty v domácnostech, jako je rozpoznání dětského pokoje v domě, zdali na zemi leží granule pro zvířata a podobně. Podle toho by pak firma cílila nabídky na konkrétní uživatele.

Služby jsou zadarmo, stojí nás jen reklamu

Své pochyby o robotech, které bude Amazon vlastnit vyjádřil i Koubský. „Rozhodně dovedou byt zmapovat, změřit jeho velikost a z toho odhadnout příjmovou skupinu uživatel. Z toho, jak často se vysavač používá, se možná dokážou dovědět i něco o životním stylu lidí.“

„Myslím si, že když se ta data chytře zanalyzují, tak se z toho dá dovědět nesmírně mnoho a dá se to navíc kombinovat s dalšími zdroji údajů o příslušných uživatelích. Je to opět další masivní zásah do soukromí,“ říká.0

V rámci vztahu uživatele a produktu jde o uzavřený a opakující se proces, který v naší současné společnosti zůstává stabilní. Chytrý vysavač má jisté služby, které majitel může zdarma využívat, a ty jsou z velké části placené reklamou, která mu je nabízená. Při lepším cílení reklamy na vlastníka robota je poplatek reklamy za její nabídnutí vyšší a uživatel pak nemusí za služby nic platit.

„Je to cyklická nekonečná debata, která odhaluje hlavně to, že se nacházíme jako západní společnost ve stavu, na který jsme se nestihli připravit a nestihli si ho promyslet,“ dodává Koubský k procesu cílení reklamy a získávání osobních dat.

