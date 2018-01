Žádné pokladny, žádné fronty. Amazon otevřel obchod budoucnosti

Provoz obchodu, který dostal název Amazon Go, je založen na systému kamer a senzorů, které hodnotí, co si vzali zákazníci z pultů a co do nich vracejí. V marketu nenarazíte na pokladny, a tedy ani na fronty netrpělivých zákazníků u nich. Lidé jsou totiž zkasírováni tak, že si Amazon strhne částku z jejich platebních karet.

Amazon zatím neprozradil, zda nebo kdy založí další podobné obchody, ani neuvedl, jestli zvažuje širší využití použitých technologií ve své síti větších a komplexnějších supermarketů Whole Foods. Novou technologii nicméně začal testovat již v prosinci 2016 a původně odhadoval, že zákazníci začnou do „obchodů budoucnosti“ chodit už začátkem loňského roku.

Tento plán ale narážel na potíže. Podle Reuters k nim patřilo obtížné rozlišování osob s podobnými postavami, zmatky při testovacím provozu také působily děti, které odnášely zboží na nesprávná místa.

Viceprezidentka Amazonu Go Gianna Pueriniová ale uvedla, že obchod v Seattlu už teď funguje velmi dobře a vyplatil se prý sběr potřebných dat v předchozích letech. Pueriniová poukazuje na to, že technologie ještě nedávno nebyla dostupná a důležitý byl zejména pokrok v oblasti strojového učení. Ilustrovala ho na balení dvou takřka totožných nápojů, které ale přesto technologie bezpečně rozeznala.

Aplikaci, nebo prázdný košík

Obchod o rozloze 167 metrů čtverečních je v Seattlu umístěn v tamním ústředí společnosti Amazon. Zákazník, který chce začít nakupovat, musí nejdříve nechat oskenovat aplikaci Amazon Go na svém chytrém telefonu a projít branou, která pouští po jednom člověku. Polotovary pak najde zákazník u vchodu, dál v obchodě jsou umístěny menší potraviny včetně masa nebo mixovaných salátů. V sekci vína a piva kontroluje identitu zákazníků zaměstnanec Amazonu.

Když někdo projde branou se zbožím, stáhnou se mu peníze z účtu. Pokud nakupující zboží vrátí na jeho místo, Amazon položku z jeho virtuálního košíku odstraní, uzavírá agentura Reuters.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.