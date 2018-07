Doručovatelé nestíhají. ‚Založte malé firmy a vozte zásilky pro nás,‘ vyzývá Amazon veřejnost

Internetový obchod Amazon se chystá vybudovat svoji vlastní doručovací službu. Chce tak lépe zvládat narůstající množství zásilek, na které nestačí tradiční poskytovatelé, jakými jsou pošta nebo společnosti FedEx či UPS. Seattle 10:01 5. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za dodání zboží do jedné hodiny si zákazníci budou moci připlatit v přepočtu zhruba 163 korun. | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

Prodejní gigant před pár dny vyzval podnikatele k zakládání malých firem, které by zaměstnávaly nanejvýš stovku řidičů a pronajímaly si dvacet až čtyřicet dodávek s logem společnosti.

Amazon se touto cestou snaží v krátkém časovém úseku vybudovat síť doručovacích společností po celých Spojených státech. O plánech firmy informuje list Wall Street Journal.

Pro internetovou platformu je to další výrazný krok k získání plné kontroly nad rozesíláním objednaného zboží. Podle oficiálního vyjádření Amazon musí vybudovat vlastní systém, protože stávající poskytovatelé v budoucnu nebudou zvládat rostoucí počet balíků.

Z každých deseti dolarů utracených ve Spojených státech za nákup na internetu připadají více než čtyři dolary na Amazon. Podle odhadů překročil loni počet rozeslaných položek jednu miliardu.

K rozhodnutí vyřizovat zásilky vlastními prostředky přispěla nejistota ve vztazích s dosavadními partnery. Popudem se stalo mimo jiné fiasko z konce roku 2013, kdy firma UPS nezvládla tradiční předvánoční nákupní horečku, a mnohé objednávky dorazily k zákazníkům se zpožděním.

Šéf Bílého domu Donald Trump také kritizoval Amazon za využívání amerického poštovního úřadu (USPS) jako svého poslíčka. Analytici soudí, že prostřednictvím této instituce internetový obr vyřizuje asi polovinu objednávek ve Spojených státech. Pokud by pošta zvýšila ceny o jediný dolar za balíček, Amazon by to podle expertů Deutsche Bank mohlo stát až 1,8 miliardy dolarů.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.