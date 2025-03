Americká cla automobilky v Česku příliš nepocítí, míní analytici. Naopak zasáhnou dodavatele autodílů

Nová americká cla na dovoz automobilů zasáhnou podle analytiků zejména tuzemské dodavatele autodílů, samotné automobilky v Česku jej naopak příliš nepocítí. Celkový efekt cel na český i evropský průmysl ovšem podle nich nebude vzhledem ke specifické situaci na automobilovém trhu ve Spojených státech příliš výrazný. Nevyloučili přitom ani možnost brzkého zrušení cel, kvůli jejich možným důsledkům na tamní výrobu aut. Praha 13:10 27. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová americká cla na dovoz automobilů zasáhnou podle analytiků zejména tuzemské dodavatele autodílů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Americký prezident Donald Trump ve středu oznámil, že Spojené státy od 2. dubna uvalí cla ve výši 25 procent na dovoz všech automobilů, které nebyly vyrobeny ve Spojených státech.

Trump odloží až o měsíc výběr cla z autodílů. Zpoplatnění dovozu automobilů začne platit v dubnu Číst článek

Přímý vliv cel na český automobilový průmysl bude podle analytika Natlandu Petra Bartoně minimální, protože z Česka se do USA vozy téměř nevyvážejí. Upozornil ale na nepřímý dopad na české firmy. „Jsme dodavateli dílů do německých aut, která se tam vyvážejí,“ řekl Bartoň.

Fatální důsledky ale nečeká, protože německé automobilky jsou podle něj se clem schopny se vypořádat lépe než jiné země. Americká cla totiž podle Bartoně cílí hlavně na Mexiko a Kanadu, odkud Spojené státy přivážejí 46 procent všech dovážených aut.

„Z Německa přivážejí jen pět procent kusů. Ty ale mají desetiprocentní podíl na celkové hodnotě dovážených aut. Prodávají se tak v USA s lepší marží a zboží s lepší marží má vždy vyšší možnost, že je clo tolik neovlivní, neboť se částečně vejde do té marže,“ vysvětlil Bartoň.

Následky pro Německo

Na nepřímý dopad amerických cel na českou ekonomiku poukázal také finanční ředitel investiční skupiny Jet Investment Milan Gašo. Podle něj jej české firmy pocítí s určitým časovým odstupem.

„Přímé následky pocítí zejména německé automobilky – BMW, Mercedes a Volkswagen, jejichž vozy vyšších kategorií jsou na americkém trhu žádané. Tato situace se však nevyhnutelně promítne do celého dodavatelsko-odběratelského řetězce v evropském automobilovém sektoru, a to bez ohledu na to, zda jde o přímé dodavatele zmíněných automobilek, či nikoliv,“ vysvětlil Gašo. Upozornil, že automobilový průmysl v Česku představuje přibližně desetinu HDP.

USA uvalí cla ve výši 25 procent na dovoz všech aut vyrobených mimo Spojené státy, řekl Trump Číst článek

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Víta Hradila pocítí největší dopady v rámci Evropy Německo a Slovensko, které do USA automobily ve větších množstvích vyvážejí. Vliv na konkurenceschopnost evropských automobilek ale podle něj bude spíše zanedbatelný, protože cla pocítí i ostatní neameričtí výrobci a americké automobilky nedokážou případnou díru na trhu tak rychle zaplnit.

Upozornil ale na omezené manévrovací možnosti evropských automobilek, které neprožívají nejlepší období. „Dopad na českou ekonomiku by tak ani v nejhorším scénáři neměl být nijak drtivý a měl by se udržet maximálně v nízkých desetinách procenta ztraceného HDP,“ dodal Hradil.

Otázkou podle analytiků může být také budoucnost samotných cel. Bartoň v této souvislosti připomněl, že cla se vztahují i na dovoz součástek, ze kterých se auta v USA montují. Podle něj tak může být efekt cel nakonec takový, že namísto rozšíření americké výroby aut, které Trump zavedením cel slibuje, přijde naopak zastavení americké výroby.

„Začít do měsíce v USA výrobu dílů, které nyní už dlouhá léta proudí z Mexika a Kanady, je nemožné,“ vysvětlil Bartoň. Předpokládá tak, že nejpozději v květnu může americký prezident cla nakonec odvolat.