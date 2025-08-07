Americká cla vstupují v platnost. Pro EU je sazba 15 procent, Švýcarsko si ale nevyjednalo méně než 39
Od čtvrtka začínají Spojené státy vybírat od dovozců vyšší, takzvaná reciproční cla. Evropská unie si smlouvou zajistila nižší 15procentní clo. Řada států ale musí platit cla daleko vyšší. Jednu z nejvyšších sazeb má například Švýcarsko – 39 procent.
Prezidentka Švýcarské konfederace Karin Keller-Sutter neuspěla ve snaze na poslední chvíli přesvědčit Spojené státy k uzavření obchodní dohody. Ve Washingtonu ji přijal ministr zahraničí Marco Rubio. Do Bílého domu se ale nedostala a odjela s nepořízenou.
Velvyslanec: Extrémní clo na úrovni Laosu. Očekávání ohledně sankcí na export Švýcarska do USA byla jiná
Číst článek
Donald Trump také oznámil zvýšení cla pro Indii z 25 na 50 procent jako sankci za odebírání ropy z Ruska. 50procentní clo bude platit také pro brazilské výrobky. Je to trest za to, že brazilská justice soudí bývalého prezidenta Bolsonara, podobně jako ještě loni americké soudy Trumpa.
Prezident Spojených států také pohrozil 100procentními cly na výrobky obsahující čipy nevyrobené v Americe.