Americké akcie posilují po projevu šéfa Fedu Powella. Připustil snížení úrokových sazeb

Americké akcie prudce posilují po projevu šéfa americké centrální banky (Fed) Jerome Powella. Ten naznačil možné snížení sazeb na příštím měnovém zasedání, ale ke kroku se v projevu v Jackson Hole výslovně nezavázal.

Washington Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Budova americké centrální banky (Fed) ve Washingtonu

Pravděpodobnost snížení úrokových sazeb na příštím měnovém zasedání v září se podle agentury Reuters po Powellově projevu výrazně zvýšila | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

Index technologického trhu Nasdaq Composite roste o dvě procenta na 21 521 bodů. Širší index S&P 500 vykazuje nárůst o 1,6 procenta na 6471 bodů. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie tří desítek předních průmyslových podniků, stoupá o 1,9 procenta na 45 645 bodů.

Pravděpodobnost snížení úrokových sazeb na příštím měnovém zasedání v září se podle agentury Reuters po Powellově projevu výrazně zvýšila. Před projevem viděli investoři pravděpodobnost redukce úroků na 75 procent, nyní to je 90 procent.

Americká centrální banka ponechala úroky beze změny. Odolává tlaku Trumpa na jejich snížení

Číst článek

„Skutečnost, že se teď Fed připravuje na snížení úrokové sazby o 25 bazických bodů, alespoň podle očekávání trhu, samozřejmě vyvolává velkou euforii,“ komentoval vývoj analytik Ipek Ozkardeskaya ze Swissquote Bank.

Pohyby měn

Americký dolar naopak oslabuje. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, před 20.45 SELČ vykazoval pokles o procento na 97,639 bodu. Euro proti dolaru procento zpevňovalo o více než procento na 1,1725 USD.

Ekonomika podle Powella čelí novým výzvám kvůli změnám v hospodářské politice prosazovaným Bílým domem. „Výrazně vyšší cla pro velkou část našich obchodních partnerů přetvářejí globální obchodní systém. Přísnější imigrační politika vedla k prudkému zpomalení růstu pracovní síly,“ prohlásil šéf Fedu.

„Ačkoli se trh práce jeví stabilně, jedná se o zvláštní druh stability, která je výsledkem výrazného zpomalení jak nabídky, tak poptávky po pracovnících. Tato neobvyklá situace naznačuje, že rizika poklesu zaměstnanosti rostou. A pokud se tato rizika naplní, může k tomu dojít velmi rychle,“ řekl Powell.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ekonomika

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme