Analytička o Dukovanech: Korejci tvrdí, že staví efektivně. Francouzi nabízí evropskou technologii

V úterý podaly svoji nabídku na dostavbu jaderných bloků v Dukovanech obě firmy, které se dostaly do finále, tedy jihokorejská KHNP a francouzská EDF. „Tendr trvá už dva roky a obě firmy už předložily všechna bezpečností povolení a tak dále. Tohle je tedy už dávno odsouhlasené. Teď se bude hrát o ceny,“ říká vysvětluje Jana Klímová a v pořadu Jak to vidí... na Dvojce srovnává to, co je o zakázce zatím známo. Jak to vidí... Praha 10:18 4. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tendr na dostavbu Dukovan, který trvá už dva roky, jde do finále. V úterý vypršel termín pro podání rozšířených nabídek, které podaly francouzská společnost EDF a jihokorejská KHNP.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. Moderuje Zita Senková

„Detaily nabídek známy nejsou. Klíčová bude cena, za jakou firmy budou schopny projekt dokončit, ať už půjde o jeden, dva, tři nebo čtyři reaktory. Od toho se totiž bude odvíjet cena, kolik bude stát elektřina z nových zdrojů. Výroba čtyř bloků by samozřejmě mohla ovlivnit i cenovou hladinu celého trhu,“ přibližuje v pořadu Jak to vidí... hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová

Z hlediska bezpečnosti a technologií už si stát firmy EDF a KHNP prověřil. „Tendr trvá už dva roky a obě firmy už předložily všechna bezpečností povolení a tak dále. Tohle je tedy už dávno odsouhlasené, teď se bude hrát o ceny,“ říká analytička.

Ohledně cen se ale zatím mlží. Jak Francouzi, tak Korejci však ujišťují, že jde skutečně o výhodné nabídky.

„Korejci sázejí na to, že ve Spojených arabských emirátech postavili svůj projekt velmi efektivně, tedy za dobrou cenu za dodržení všech termínů. A stavějí samozřejmě i ve své zemi v Jižní Koreji, která si z 97 procent zajišťuje elektřinu právě z jaderných zdrojů,“ přibližuje analytička.

Viceprezident EDF: Máme nejlepší nabídku na nové jaderné bloky, protože je evropská Číst článek

Na druhé straně stojí Francouzi, kteří stavějí v Evropě, jejich projekty ale měly v minulosti zpoždění nebo se u nich navyšovala cena. Oponují však tím, že dnes je oproti době, kdy začínali stavět, jaderný průmysl v úplně jiné situaci.

„Díky jaderné renesanci se průmysl zvedá. A čím více bloků se bude stavět v Evropě podle společné technologie, tedy francouzské, tím to bude ve výsledku výhodnější, efektivnější a levnější. Zároveň zdůrazňují, že zapojí celý český průmysl do všech dalších evropských projektů, které by se na tom podílely.“

To ovšem prohlašují i Korejci. „Ti si navíc už od plzeňské Doosan Škoda Power objednali turbínu, což je významný díl reaktorové části,“ upozorňuje analytička.

Z kola ven

Třetím účastníkem tendru byla ještě nedávno americká firma Westinghouse. Ta je ale, zdá se, už definitivně ze hry.

Prezident KHNP: Termíny dodržíme, i když už má tendr zpoždění. Dokážeme být levnější než ostatní Číst článek

A to poté, co vláda rozhodla, že u původní nabídky na jeden blok nebyl dodržen základní předpoklad, že firma musí garantovat celou stavbu jako dodávku na klíč, tedy převzít veškeré záruky za časový harmonogram i cenu.

„To ale Westinghouse kvůli konsorciu s jinou firmou nesplnil, a proto nebyl k doplnění nabídky na závaznou cenu i na čtyři jaderné bloky dále pozván. Vzhledem ale k nedávnému jednání premiéra Petra Fialy (ODS) v Bílém domě a k tomu, že Česká republika chce s USA pokračovat v jaderné energetice, se tady otevírá prostor pro Westinghouse třeba v malých modulárních reaktorech,“ připouští Klímová.

Povolení od Unie

Česká republika získala v uplynulém týdnu povolení od Evropské komise pro veřejnou finanční podporu k výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech. O takzvanou notifikaci Česko požádalo zhruba před dvěma lety.

„Česko získalo notifikaci na jeden blok, nabídky si ale nechalo předložit na čtyři nové jaderné bloky. Pokud se tedy rozhodne stavět víc, bude muset o notifikaci žádat znovu,“ objasňuje analytička.

„Princip podpory, tedy že se stát bude finančně angažovat při dostavbě jaderné elektrárny, už ale byl odsouhlasen,“ doplňuje.

Česko může financovat stavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany, povolila Evropská komise Číst článek

Dostavba Dukovan je největší zakázka v novodobé historii Česka. Pokud by došlo k výstavbě čtyř bloků, jednalo by se podle Klímové minimálně o částku jeden bilion korun v průběhu příštích patnácti let.

„A to samozřejmě není v silách investora, kterým je polostátní ČEZ. Šlo tedy o to dostat povolení k tomu, aby stát mohl podpořit firmu, která potom bude prodávat elektřinu na trhu.“

Konzultovat věc v Bruselu bylo podle Klímové nutné i proto, že pokud do procesu dostavby vstoupí stát tím, že zajistí výhodnější úvěry a z nového zdroje potom bude za garantovanou cenu vykupovat elektřinu, dojde zákonitě k určité deformaci tržního prostředí.

„Všechny podobné zásahy do trhu je proto potřeba projednat na půdě Evropské komise. Teď je samozřejmě otázka, jakým způsobem stát dá podporu jádru a kolik bloků nakonec vybere,“ uzavírá ekonomická analytička Českého rozhlasu.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.