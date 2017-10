Analýza: mobily v práci zaměstnance odvádí od práce, někteří jsou kvůli nim neurotičtí

Možná to dobře znáte i z vašeho zaměstnání: kolegové na poradě pořád něco ťukají do telefonů namísto toho, aby poslouchali, případně přicházeli s nápady. Pokud jste je dosud omlouvali tím, že toho mají hodně, a proto musí být stále na telefonu, tak vás možná překvapí výsledky analýzy společnosti truconneXion. Ta zkoumala vzorek 2000 zaměstnanců a zjistila, že používání mobilů je naopak odvádí od práce a někteří jsou kvůli tomu dokonce neurotičtí. Praha 19:03 18. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mobilní telefon (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Zjištění se netýká všech profesí ale jen těch, kde lidé potřebují telefon k práci. Jde tedy hlavně o zaměstnance v kancelářích. Na mobilech je neurotizuje hlavně nutkavá potřeba být neustále ve spojení.

Proto kontrolují své mobily v průměru 52krát denně, tedy skoro každých 18 minut. „Skoro dvě hodiny denně nějakým způsobem manipuluje s mobilem. To nutně neznamená, že si hraje nebo čte zprávy, ale nějakou formou se tím mobilem zabývá, ať už odpovídá na zprávu, kontroluje mail. Vede to k neurotickému chování,“ popsal pro Plus Jan Hlaváč ze společnosti truconneXion.

SMS a volání? Spíš Facebook a WhatsApp

Zmíněné dvě hodiny, přesně hodina a 42 minut na mobilu, se přitom týkají pouze pracovní doby. Navíc z časové řady vyplývá, že interval, ve kterém zaměstnanci kontrolují svůj mobil, se každým rokem zkracuje.

Filmy ani hry si v pracovní době zaměstnanci zpravidla nepouštějí, zároveň ale ani příliš netelefonují - k tomu chytré přístroje využívají stále méně. Konkrétně telefonování představuje ze všech využívaných funkcí pouze 12 procent. A každoročně se tento podíl snižuje.

Platí to i o psaní SMS zpráv. Naopak roste využívání nejrůznějších komunikačních aplikací, ať už je to Facebook, WhatsApp nebo Skype. Lidé tak tráví čím dál větší část své pracovní doby třeba na sociálních sítích.

I kvůli tomu se na práci špatně soustředí. Jsou roztěkaní a kvalita jejich práce pak tím pádem může upadat. A radost z toho nemají rozhodně zaměstnavatelé.

Bezpečnostní problémy

Kromě toho, že zaměstnanci tráví méně času skutečnou prací, začínají výkonné chytré telefony představovat pro firmy i bezpečnostní problém. Mobily totiž umí v podstatě to samé co klasické počítače, ale často bývají podstatně hůře zabezpečené a zaměstnavatel nad nimi nemá takovou kontrolu.

Proto se na pracovních mobilech stále častěji objevují speciální bezpečnostní aplikace. Jejich hlavním smyslem je zamezit úniku citlivých dat - řada zaměstnanců se z mobilu přihlašuje do mailu, ale zatímco počítače jsou obvykle složitě zabezpečeny, u mobilu stačí znát jednoduchý PIN.