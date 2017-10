Analýza o těžbě lithia: těžařská firma je nedůvěryhodná. 'Místo pro korupci u nás neexistuje,' brání se

Firma European Metal Holdings, se kterou Česko podepsalo memorandum o těžbě lithia, má nejasnou vlastnickou strukturu a je tedy nedůvěryhodná. Na tiskové konferenci to v pátek uvedl předseda neziskové organizace Good Governance Lukáš Wagenknecht. Podle něj zde vzniká prostor pro korupci a předchozí vlády podcenily přínosy projektu ekonomice. Firma na jeho slova reagovala, že u nich místo pro korupci neexistuje. Praha 21:00 13. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Těžba (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec

„Zásadním rizikem projektu těžby lithia na českém území je oficiální spolupráce ministrů s těžařskou společností European Metal Holdings. European Metal Holdings Limited je registrovaná v Austrálii, kde má pouze statut takzvané zahraniční společnosti s omezenou právní způsobilostí,“ uvedl Wagenknecht. Australská společnost, se kterou ministerstvo průmyslu a obchodu podepsalo memorandum o porozumění, je podle něj pouze odštěpným závodem neaustralské firmy European Metal Holdings Limited BVI, která má sídlo na Britských Panenských ostrovech.

Sobotka hájil podpis memoranda o těžbě lithia. Senátorům ANO se dokument nezdá Číst článek

Vlastnická struktura této společnosti je podle Wagenknechta anonymizovaná prostřednictvím listinných akcií, jejichž vlastníky uvedené v seznamu akcionářů nezveřejňuje. Odpovědnost za navázání spolupráce podle něj rovnoměrně nesou ministerstva průmyslu a životního prostředí. „Vláda se navíc v programovém prohlášení zavázala, že nebude spolupracovat s firmami s nejasnou vlastnickou strukturou,“ podotkl.

Ministerstvo životního prostředí v pátek nařčení odmítlo s tím, že vydalo průzkumné licence ve všech případech české firmě Geomet se souhlasem ministerstva průmyslu a obchodu. „Ministerstvo životního prostředí nemá jakékoliv kompetence ani zákonné možnosti zkoumat majetkovou strukturu firem, se kterými zahajuje správní řízení o stanovení průzkumného území,“ uvedla mluvčí úřadu Petra Roubíčková.

Neexistuje zde prostor pro korupci

Společnost European Metals Holdings ve vyjádření uvedla, že je firmou sídlící na Britských Panenských ostrovech (BVI) a její akcie jsou registrovány na burzách v Austrálii a Británii. Má australské podnikové registrační číslo a platí v Austrálii daně.

„Nedávno jsme změnili stanovy, abychom v rámci vstupu na londýnskou burzu zohlednili britské právní požadavky pro firmy obchodované na burze. European Metals Holding Limited je firmou regulovanou burzovními zákony v Austrálii a Británii, takže zde neexistuje žádný prostor pro korupci atd.,“ uvedla EMH. Doplnila také, že domicil BVI je historickým odkazem z doby, kdy byla firma založena, aby hledala železnou rudu v Africe.

Lithium na Cínovci by se mohlo začít těžit v roce 2022. Zpracovávat by se mělo v Česku, řekl Havlíček Číst článek

Podle dřívějších informací je těžba lithia na Cínovci jedinou aktivitou EMH. V Česku vlastní přes svou britskou dceru od května 2012 geologickou firmu Geomet, která byla založena v roce 2007 a která by měla lithium těžit. V jejím čele stojí od letoška bývalý manažer OKD Richard Pavlík. Největším akcionářem EMH je podle jejího webu Computershare Company Nominees (tato společnost nabízí podle britského práva například možnost skrytého vlastnictví akcií; v EMH drží 26,39 procenta), dále Cadence Minerals (britská investiční společnost, zaměřená na průzkum nerostného bohatství; 20,44 procenta), ARMCO Barriers (australský výrobce svodidel; 9,75 procenta), generální ředitel EMH Keith Coughlan (6,47 procenta) a JP Morgan Nominees Australia Limited (6,14 procenta).

Vlády podcenily ekonomické přínosy

Podle Ca je rizikem odliv zisků z přírodního bohatství, mohlo by jít o částky v řádu bilionů korun. Tyto peníze by mohly plynout do netransparentního daňového ráje, kde je nulová daň ze zisku právnických osob, uvedl dále. Ekonomické přínosy projektu podle něj podcenily všechny vlády od roku 2009. První dohoda o průzkumu ložiska byla podepsána o rok později.

„Současná výše těžebních poplatků se pohybuje na úrovni pouze 0,66 procenta z vytěženého materiálu. I další daňové sazby jsou ve srovnání s mezinárodní praxí velice nízké. Například v Norsku stát vlastní surovinu. Na její těžbu najímá soukromé subjekty, včetně zahraničních, jejichž zisky jsou daněny vysokou sazbou. Například v případě ropy je to 78 procent,“ dodal Wagenknecht.

Babiš: Havlíček musí vysvětlit dohodu o těžbě lithia, jinak by měl odstoupit Číst článek

Wagenknecht byl náměstkem exministra financí Andreje Babiše. V roce 2015 ho Babiš odvolal. Později pak dostal Cenu za odvahu Nadačního fondu proti korupci, upozorňoval třeba na podezřelé okolnosti stavby metra, tendru na monitorovací systém evropských fondů či smluv pro advokátní kancelář bývalé místopředsedkyně ANO Radmily Kleslové.

V Česku, především na Cínovci, jsou podle odhadů tři procenta světových zásob lithia, evidováno je 571,5 milionu tun rudy s 1,14 milionu tun lithia. Přípravy na těžbu, která začne nejdříve za několik let, komplikuje tvrdý politický spor mezi hnutím ANO a sociální demokracií o memorandu, které s EMH uzavřel ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD). Zrušení memoranda, které navrhovalo ANO, vláda ve středu zamítla.

Senát ve čtvrtek vyzval politiky z hnutí ANO a KSČM, aby nenadřazovali své politické zájmy a způsob vedení volební kampaně nad zájmy Česka. Z podnětu KSČM bude o lithiu v pondělí mimořádně jednat Sněmovna. Volby do dolní komory se konají příští týden v pátek a sobotu.