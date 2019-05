Babiš chce od bank část dividend do fondu rozvoje. Naopak sektorová daň je podle něj nesmysl

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce, aby banky odevzdávaly deset až 20 procent z dividend do zamýšleného Fondu národního rozvoje. Uvedl to v neděli v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce. Bankovní sektorovou daň, kterou prosazuje koaliční ČSSD, označil předseda vlády za nesmysl. Praha 14:40 5. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) chce, aby banky odevzdávaly deset až 20 procent z dividend do zamýšleného Fondu národního rozvoje (ilustrační snímek) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mám jiný návrh, jak získat ty peníze z bank, aby neodcházely do zahraničí a aby pomohly všem,“ řekl Babiš s tím, že s bankami už jedná. Peníze z dividend hodlá použít na investice.

Banky a spořitelny vydělaly 82 miliard, o devět procent více než loni, oznámila národní banka Číst článek

Zmíněných deset až 20 procent je prý jeho představa, na kterou mu banky zatím nekývly, ale jednání budou podle Babiše pokračovat.

Premiér chce, aby fond začal fungovat co nejdřív. Banky by se podle něj měly „podělit o zisk, neúčtovat poplatky a peníze z dividend nechat v Čechách“.

‚Další chiméra‘

Druhý účastník debaty, předseda ODS a místopředseda Sněmovny Petr Fiala poukázal na to, že Babiš k zamýšlenému fondu nesdělil nic konkrétního. „Nevysvětlil, jak by to fungovalo,“ poznamenal s tím, že jde o další chiméru.

Předseda ČSSD Jan Hamáček už dříve uvedl, že Babišovu myšlenku na zřízení fondu nepovažuje za systémovou. Sociální demokraté požadují sektorovou bankovní daň v podobě odvodu z aktiv. Sazba by vzrůstala progresivně od 0,05 procenta do 0,3 procenta a podle ČSSD by přinesla do rozpočtu až 14 miliard korun ročně.

Premiér Babiš zvažuje zdanění bank, jak navrhuje koaliční ČSSD. Zahrnout by chtěl i operátory Číst článek

„My jsme samozřejmě proti,“ reagoval v neděli Babiš. „Daň z aktiv znamená automatickou reakci bank, že budou méně půjčovat, a postihne to všechny,“ řekl s tím, že takové řešení by bylo kontraproduktivní. Lidé by podle něj měli horší přístup k hypotékám a živnostníci by nezískali úvěry. „A hlavně - my to nemáme v programu,“ prohlásil.

‚Nebyla v reálném životě‘

Premiér navíc podotkl, že bankovní daň není v koaliční dohodě a že s jejím zavedením měly špatné zkušenosti Rumunsko, Slovensko nebo Maďarsko.

Kvůli podpoře bankovní daně zaútočil i na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD). Podle něj nikdy nebyla v reálném životě a netuší, jak fungují banky a jak se vydělávají peníze.

V navazující debatě o daňovém systému Babiš na opakovaný dotaz moderátora potvrdil, že předloží návrh na zrušení superhrubé mzdy, a to „asi na rok 2021“.

Zavedení sektorové daně pro banky nepodporuje ani prezident Miloš Zeman. V nedělním rozhovoru pro server Blesk Zprávy řekl, že tuzemský bankovní sektor je zdravý, a proto by se k němu „choval poněkud laskavěji“. Poznamenal ale také, že „fondů máme dost“. Banky by se podle něj měly spíše snažit zvýšit úroky u svých vkladů.