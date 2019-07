Nový úsek Pražského okruhu i zahájení dostavby D3. Pro dopravu bude podle Babiše klíčový rok 2024

Výstavba středočeského úseku dálnice D3 na jih Čech by měla začít v roce 2024, kdy bude zároveň zprovozněno dálniční spojení z Tábora do rakouského Lince. Po středečním jednání se starosty dotčených obcí v Jílovém u Prahy to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Ve stejném roce má být podle premiéra zprovozněn nový úsek Pražského okruhu spojující dálnici D1 s pražskou částí Běchovice. Náklady na stavbu úseku se blíží částce 9,4 miliardy korun. Jílové u Prahy / Říčany 19:16 17. 7. 2019 (Aktualizováno: 20:04 17. 7. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstavba středočeského úseku dálnice D3 na jih Čech by měla podle Babiše začít v roce 2024. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Podle oficiálních plánů Ředitelství silnic a dálnic je zprovoznění další části Pražského okruhu plánované v roce 2025, podle premiéra je ale nutné zkrátit termíny. Pražský okruh patří k nejvýznamnějším dopravním stavbám v České republice.

Pokud vše půjde hladce, získá stavba již letos územní rozhodnutí. Stát následně může přistoupit k výkupu pozemků. Podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) musí stát jednat s 499 vlastníky, všechny již oslovil. „Mnozí odpověděli kladně, někteří záporně a někteří neodpověděli. Ale všichni již byli osloveni,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Pavol Kováčik.

Premiér ve středu v Jílovém u Prahy na adresu odpůrců takzvané západní varianty D3 řekl, že o dálnici rozhodla vláda už před 20 lety a že nelze vyhovět všem. Obce ale mohou počítat s tím, že se jejich připomínky budou prioritně řešit.Týkat by se to mělo například vody a hluku.

„Důležité je, že konečně máme nějakou trasu," uvedl Babiš. „Těžko můžeme vyhovět všem a důležité je, že je tady vůle, je tady už konkrétní projekt a samozřejmě musíme mít na to i peníze - a to tedy budeme mít,“ uvedl předseda vlády. Dálnice by se podle něj mohla vybudovat i pomocí soukromých peněz formou takzvaného PPP projektu.

Na premiéra, který do Jílového přijel spolu s ministry dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) a životního prostředí Richardem Brabcem, na náměstí čekala asi stovka odpůrců. Křičeli „hanba“ a pískali.

Shromáždění drželi transparenty s nápisy jako „Nezničte neporušenou přírodu betonem“, „Stop projekt D3 v Posázaví“ nebo „Soudruhu Babiši, vyvlastněte Čapí hnízdo pro obchvat Olbramovic“. Po jednání pak někteří obcházeli muzeum a na Babiše, kterého viděli za zídkou, pokřikovali nadávky.

Rozpory v projektu

Kremlík uvedl, že západní varianta je ve fázi územního řízení a mělo by být v co nejkratší době vydáno územní rozhodnutí a následně stavební povolení. „Jakékoliv obstrukce průběhu stavebních a územních řízení povedou jenom k tomu, že zahajování stavby bude oddalováno,“ řekl.

Zástupci spolku Alternativa středočeské D3 předali novinářům text výzvy pro premiéra, v níž se navrhuje zastavit přípravu projektu takzvané západní varianty D3 a zvýšit kapacitu silnice I/3. Vyčítají Babišovi upřednostňování podle nich předražené dálnice na úkor urychleného řešení průjezdnosti a bezpečnosti dopravy v regionu, zejména benešovské I/3 a návaznosti na Prahu.

Trasa D3 je od roku 1999 schválena vládou. Jiná varianta by znamenala velké zdržení. Spolu s premiérem jsme se to dnes snažili vysvětlit středočeským starostům. Můžeme se bavit o zajištění vody nebo protihlukových opatřeních. Jinak ale těch chybějících 60 km nepostavíme. pic.twitter.com/6c1XlOppdH — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) July 17, 2019

Uvádějí, že projekt D3 se zakládá na neaktuálních podkladech a jsou v něm rozpory. „Řešení stávajících dopravních problémů je možné mnohem dříve, levněji a snadněji s pomocí obchvatů obcí a důsledné modernizace silnice I/3 oproti stavbě komplikované dálnice. Ta může situaci ještě zhoršit, neboť přitáhne do daného území další dopravu včetně zahraničních kamionů,“ řekl právník Alternativy Michal Bernard.

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ale oponovala, že tento návrh je neprůchodný, protože silnici I/3 nelze na všech místech rozšířit.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. O potřebě této komunikace se mluví tři desítky let. Středočeská část má měřit 60 kilometrů.