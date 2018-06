Babiš odmítl plošné navyšování platů. ‚Nevydírejte nás,‘ vzkázal odborům ministr Vojtěch

Vláda na příští rok nepočítá s plošným zvyšováním platů státních zaměstnanců. Na mzdy ve veřejné sféře má jít podle premiéra Andreje Babiše (ANO) o deset procent více než letos, z toho dvě procenta do tarifních složek platů. Celkem by se obnos měl zvýšit o 8,8 miliardy korun. Praha 12:31 12. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Zvyšování platů podle Babiše nebude automatické, více peněz by mělo jít do špatně placených oborů. „Těm, kteří mají vysoké platy, nechceme navyšovat a chceme navyšovat těm, kteří mají nízké platy, chceme to vyrovnávat,“ citoval Babiše Radiožurnál. Kritizoval také odbory za jejich úterní protestní setkání.

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO) řekla, že další prostor k navýšení sumy na platy nevidí. „Vycházeli jsme z toho, aby došlo k navýšení a co si rozpočet může dovolit,“ řekla Schillerová. Suma na platy podle ní už zahrnuje 3,4 miliardy korun úspor za neobsazená místa v resortech.

Odboráři z veřejného sektoru v úterý dopoledne jednají o svém dalším postupu a strategii pro vyjednávání. Zváží i případné nátlakové akce. Podle Babiše je „komunikace odborů zbytečně agresivní“.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula řekl, že odbory žádají u všech státních zaměstnanců plošné desetiprocentní zvýšení platů. Odvolávají se na to, že jim takové zvýšení Babiš na společném jednání začátkem května slíbil. „Ale jsme připraveni samozřejmě přijít s takovým návrhem, který by byl možný k diskusi. Ale to musí nejdříve strana vlády začít diskutovat,“ dodal Středula.

‚Nevydírejte premiéra a ministra‘

Premiér na to reagoval tak, že přidání podpořil, ale neslíbil. Novinářům před pár dny řekl, že výslovně jeho kabinet zmiňoval jen zvýšení příplatků za směny pro sestry a sanitáře. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) v úterý řekl, že odbory by měly začít dělat svou práci, vyjednávat o platech se zaměstnavateli a „nevydírat premiéra a ministra zdravotnictví“.

Ve veřejném sektoru se platy zvedaly naposledy loni v listopadu. Učitelům tarify rostly o 15 procent, ostatním o deset procent. O desetinu si polepšili od ledna pak i zdravotníci.

Podle Babiše by se příští rok měl průměrný plat ve veřejném sektoru dostat na 35 212 korun, od roku 2013 by se tak zvedl o 11 555 korun. Suma na platy v roce 2013 činila 121,6 miliardy a příští rok by se měla dostat na 195,8 miliardy. Je to zvýšení o 61 procent, tedy za šest let v průměru o deset procent ročně, řekl Babiš.

O vysokém růstu obnosu i platů rozhodl ale ještě bývalý kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD), který vládl od ledna 2014 do prosince loňského roku. V minulém roce zvedal tarify některým profesím dokonce dvakrát. Připravil i poslední přidávání.

Podle výdělkového informačního systému ministerstva práce loni ve veřejné sféře pracovalo 634 700 zaměstnanců. Průměrný hrubý plat rostl o 8,4 procenta, dosáhl 31 968 korun. Polovina pracovníků vydělávala víc než 29 840 korun hrubého.

Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,6 procenta na 30 265 Kč. Po zahrnutí inflace reálně stoupla o 6,6 procenta nejrychleji od roku 2003.