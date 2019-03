USA by s rozhodnutím o clech měly počkat na volby do Evropského parlamentu, doporučil Trumpovi Babiš

Český premiér Andrej Babiš za největší aktuální problém ve vztazích mezi Evropou a Spojenými státy považuje obchod. Vyplynulo to z rozhovoru, který ve čtvrtek poskytl České televizi po jednání s prezidentem USA Donaldem Trumpem v Bílém domě. „Je to největší téma, které na nás nepřímo dopadá,“ konstatoval předseda české vlády. Dle svých slov Trumpovi doporučil, aby s rozhodnutím o clech na dovoz evropských automobilů počkal. Washington 0:02 8. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český premiér Andrej Babiš během návštěvy Bílého domu 7. března 2019, zachycen fotografem agentury Reuters po schůzce s Donaldem Trumpem. | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Trump opakovaně hrozí, že Spojené státy zavedou cla na dovoz evropských automobilů v případě, že se jim nepodaří dosáhnout obchodní dohody s Evropskou unií. Loni v květnu uvedl, že uvažuje o uvalení cla ve výši až 25 procent.

Podle předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera Trump nedávno slíbil, že dodatečná cla na evropské automobily zatím nebude zavádět. Neupřesnil ale, kdy byl tento slib učiněn.

Ve čtvrtek si prezident stěžoval, že „Evropa je tvrdá, že je to (jednání o clech) těžké“, řekl po schůzce Babiš. Premiér na Trumpa apeloval, aby clo na dovoz evropských automobilů nezaváděl. Rozhodnutí Washingtonu by podle Babiše mělo padnout až po květnových volbách do Evropského parlamentu.

„Doporučil jsem, aby s rozhodnutím počkal na nový Evropský parlament a novou Evropskou komisi,“ řekl předseda vlády. „Trump musí dělat rozdíl mezi Čínou a Evropou, apeloval jsem trochu na jeho city,“ řekl Babiš s tím, že to Trump podle něj vnímal.

Babiš také v rozhovoru upozornil, že o jednání mezi USA a EU o clech nemá dostatek informací. „Neznám celý kontext, mandát ani strategii Evropské komise,“ řekl premiér. O problému chce hovořit i na platformě visegrádské skupiny sdružující Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko.