Babiš kritizuje nařízení o minimálních mzdách pro řidiče autobusů, chce ho zrušit

Šéf hnutí ANO tak považuje za nesmysl určovat mzdy řidičů u soukromých přepravců.

„Byla to jen akce pana premiéra (Sobotky) před krajskými volbami, kdy se chtěl zalíbit a myslel si, že získá hlasy v krajských volbách. Aby premiér určoval mzdy řidičů soukromých přepravců, to je nesmysl," prohlásil Babiš.

Minimální mzda od pondělí vzroste. Stát více pomůže i těm, kteří zaměstnávají hendikepované Číst článek

Minulá vláda ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO rozhodla, že od ledna 2017 stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu, a to na 98 korun. Zvýšily se i další příplatky.

Podle šéfky Asociace krajů Jany Vildumetzové (ANO) bylo navýšení mezd řidičů nesystémové a nešťastné. „Krajům to způsobilo nejen problémy finanční, ale i legislativní. Zásah do rozpočtu v roce 2017 byl 840 milionů korun, které jsme museli dát dopravcům, a 420 milionů korun to bude v letošním roce,“ citovala ČTK karlovarskou hejtmanku.

Kraje veřejnou dopravu objednávají a potřebné linky dotují.