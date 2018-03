Máme kupu peněz na investice i na plnění slibů, tvrdí Babišův ekonomický poradce Michl

Vyšší důchody, nižší daně, peníze na výhodnější hypotéky, na sport, infrastrukturu či ekologické projekty. To jsou sliby a návrhy současné vlády v demisi, které státní pokladnu přijdou na desítky miliard korun. Kde je vezme? Je v čase přebytku a hospodářského růstu také čas utrácet? Jde o navyšování peněz potřebným, nebo jen premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) slibuje štědré dárky před případnými předčasnými volbami? Pro a proti Praha 19:36 19. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva předseda hnutí ANO Andrej Babiš a členové jeho Rady ekonomických poradců Jan Čapek, Aleš Michl a Michal Zděnek | Foto: ČTK

„Máme kupu peněz na investice i peníze na snížení daní a zvýšení důchodů,“ uvedl v pořadu Českého rozhlasu Plus Pro a proti poradce premiéra i ministryně financí ekonom Aleš Michl.

Podle něj by měl existovat fond, do kterého by šlo ročně 50 miliard korun. „Ty by se investovaly do akcií a podílů světových firem, bylo by to šetření pro další generaci, jmenuje se to suverénní fond rezerv.“

„My ale potřebujeme investovat, protože potřebujeme dostavět dálnice nebo železnice,“ dodal ekonom. Ten věří, že je nutné především udělat pořádek ve státní pokladně. „Tedy dát peníze na jednu kupu a pořádně je hlídat.“

Michl považuje snižování daní za zásadní. „Nevím, proč jste všichni proti. Je to lepší než rozdávat dotace, pobídky a další nesmysly. Radši snížím daně a přidám důchodcům nebo učitelům,“ zdůraznil.

Vedle snížení daní je ale zároveň třeba myslet na recesi. „Takže jen musíme lidem říci, aby vše neutratili, ale dali si peníze na spoření(...) Ale stát má cashově strašně moc peněz, takže není investiční projekt, na který by nebyly peníze. Proč se neinvestuje, to se ptejte na ministerstvu dopravy nebo v regionech,“ vysvětlil Michl.

„Priorita je dát peníze na investice, pak udělat důchodovou reformu, a potom je možné přemýšlet o nějakém suverénním fondu, pokud na to politici vůbec přistoupí,“ shrnul ekonom.

Zatím na to máme

Novinář z časopisu Respekt Jiří Nádoba souhlasí, že státní pokladna „kupu peněz“ v současnosti má. „Státní ekonomika je ve vynikající kondici, otázkou je, jestli to tak bude i do budoucna.“

„Součet toho, co Andrej Babiš jako premiér v demisi nasliboval, byl za 60 miliard. Tyto peníze jsou sice k dispozici, takže vláda může utrácet i slibovat. Problém je, jestli je správné v době vrcholu svého výkonu utratit všechno, nebo jestli si schovat něco na budoucí problémy.“

Navíc bude penzijní reforma stát v příštích letech obrovské peníze. „Tak je logické dávat si v těch dobrých letech peníze stranou,“ doporučil publicista. „Nerozumím tomu, proč říkáme, že vytvoříme suverénní fond na budoucí krize, když právě teď, kdy bychom se měli připravovat, všechno utrácíme.“

„V tuto chvíli na to vše máme, ale až se ekonomika dostane do problémů, tak na to mít nebudeme. Čeká nás navíc plno velkých úkolů: výstavba dálnice nebo sliby zvýšit platy učitelům. Tady se prostě kupí jeden slib za druhým a není úplně jasné, kde se na to vezme,“ zopakoval Jiří Nádoba.