Ani Čína ani Křetínský, ale Kellner. Kam povedou další kroky? Vše o prodeji Škody Transportation

Investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera koupila o víkendu plzeňského výrobce tramvají a lokomotiv Škodu Transportation. Stalo se tak poté, co majitelé téměř dva roky vyjednávali s čínským kolosem CRRC a několik týdnů s tuzemským holdingem Daniela Křetínského – EPH. Přinášíme rekonstrukci případu formou otázek a odpovědí. Praha 20:15 27. listopadu 2017

Čím je tento obchod výjimečný?

Cena za 100 procent akcií, nemovitosti a ochrannou známku Škoda se pohybuje kolem 10 miliard korun. Podle vývoje některých ukazatelů firmy a plnění zakázek mohou akcionáři získat ještě v budoucnu doplatek. Jde tak o největší tuzemský obchod roku 2017 a také překvapivý vstup PPF do strojírenství.

Kdo byli akcionáři Škody Transportation?

Oficiálně vlastnila společnost kyperská firma CEIL, přes další firmy v nejrůznějších destinacích ji pak koncově vlastnili 4 lidé. Největším majitelem s podílem kolem 45 procent byl Tomáš Krsek, který byl také klíčovým manažerem firmy. Ve Škodě jako finanční ředitel působí i jeho syn. Kolem 22 procent vlastnil Michal Korecký. Zbylá třetina připadala na původní skupinu Appian, která Škodovku koupila na přelomu let 2002 a 2003. Větší podíl ze třetiny Appianu měl Marek Čmejla, menší Jiří Diviš. Oba jsou zatím nepravomocně odsouzeni za praní špinavých peněz z privatizace Mostecké uhelné společnosti ve Švýcarsku. Obžalovaní za údajný podvod ve stejné kauze jsou nyní i v Česku. Jejich potíže byly jedním z původních impulzů prodeje. Už loni také oba své podíly převedli na své rodinné příslušníky.

Jaké byly mezi akcionáři vztahy?

Složité. Problémy měli mezi sebou jak Krsek s Koreckým, tak i Krsek s lidmi z Appianu. Marek Čmejla s Jiřím Divišem se na aktivním řízení Škody dlouhodobě nepodíleli, byli „jen“ v dozorčí radě. Firmu tak ovládal a také strategicky vedl hlavně Tomáš Krsek.

Proč skončila jednání s čínskou CRRC?

Mandát na jednání s investorem měl jako hlavní postava firmy Tomáš Krsek. Z původních představ, že čínský kolos CRRC zaplatí za firmu více než miliardu a půl eur (40 až 50 miliard korun) klesala nabídka na zhruba miliardu eur (kolem 30 miliard korun), a nakonec podle dostupných informací klesla k 700 milionů eur, tedy necelých 20 miliard korun. Jednání s CRRC se navíc táhla, firma si kladla stále různé podmínky. Zbylí akcionáři, Michal Korecký a „Appian“, se navíc začali zajímat o to, proč tak klesá cena. Údajně se mimo jiné ukázalo, že Tomáš Krsek se s CRRC dohodl na pokračování ve firmě. Ponechat si měl zhruba polovinu ze svého stávajícího podílu, tedy asi 20 procent akcií. To však odmítali zbylí vlastníci. Jednání s Číňany pak i kvůli těmto sporům skončila.

Jak se k jednáním dostalo EPH Daniela Křetínského?

Žraloka Daniela Křetínského jako nového zájemce přivedl údajně Tomáš Krsek, a to právě po krachu jednání s čínským investorem. Také EPH stál o to, aby ve firmě Krsek pokračoval. Po oboustranné dohodě si měl ponechat dokonce skoro celý svůj stávající podíl, 40 procent. Zhruba polovina, 10 procent, mělo zůstat i Michalu Koreckému. Křetínského EPH měl získat „50 procent plus akcii“, tedy kontrolní balík. Cena klesla na zhruba 10 miliard. Ve hře byla i varianta, že Krsek zůstane alespoň jako manažer, proti se ale opět postavil zbytek antagonisticky naladěných vlastníků.

Proč nakonec nevyšla žádná varianta s EPH nevyšla?

Jeden problém byl, že EPH údajně nechtělo o svojí nabídce s ostatními majiteli příliš diskutovat. Navíc se přidala složitá jednání s bankovním klubem, který Škodovku financuje. Banky údajně požadovaly dodatečné financování, obnovovaly některé financování po týdnech, navíc se blíží splatnost vydaných dluhopisů společnosti. Údajně měly zaznít i výhrůžky možnou insolvencí. Část akcionářů tedy považovala jednání „za diktát“ a cítili se pod tlakem. „Atmosféra byla úplně šílená,“ popsal jednání jeden z účastníků. A druhý, z jiné skupiny akcionářů, nezávisle na tom uvedl v minulých týdnech to samé: „Celé je to úplně šílené.“

Jak se k jednání dostala finanční skupina PPF a co všechno koupila?

Jisté je, že ji oslovil někdo z tábora nespokojených akcionářů, pravděpodobně to byl Michal Korecký za pomoci finančníka a advokáta (spojeného v minulosti se Škodou i PPF) Josefa Brože. Druhá varianta je Marek Čmejla. Oběma se každopádně nelíbila dohoda s EPH. Pár dní pak měly obě skupiny jednat společně, PPF ale měla nakonec oproti EPH navýšit cenu a položit na stůl nabídku, že bere vše, tedy 100 procent akcií, nemovitosti i ochrannou známku (v hodnotě cca 3 miliardy korun) a s ní spojené blíže neurčené závazky. (kvůli nim měl problém s koupí známky EPH, také si prý ohledně majetku kladl další různé podmínky). PPF zároveň neměla problém poskytnout provozní úvěr, který uklidnil bankovní klub. Podle dostupných informací se jedná o sumu kolem miliardy korun s možností dalšího navýšení.

Proč to PPF koupila, když je to zcela mimo obor? A navíc přebíjela nabídku EPH, s nímž dříve spolupracovala?

Z pohledu PPF je to finančně dobrý obchod. Firma se prodala dle vyjádření jednoho účastníků obchodu „v tísni“, tedy za dobrou cenu pro kupujícího. PPF má přitom páku na banky a také má tradičně dobré schopnosti vyjednávat se státem. Ten je důležitý pro zakázky v dopravě. Nejen v Česku, ale i ostatních zemích. PPF má třeba dobrou pozici v Číně a dalších asijských zemích, kam by se mohla Škoda dostat se svojí produkcí. Během relativně krátké doby tak může svoji investici do Škody PPF významně zhodnotit. Proč PPF neměla zájem dělit se o firmu s dalším vlastníkem je s nadsázkou řečeno jednoduché - Petr Kellner nemá rád, když má ve firmě další větší akcionáře, s nimiž by musel řešit svoji strategii.

Dá se čekat, že PPF nakonec prodá Škodovku Číňanům?

Zdroje z firmy tvrdí, že ne. Kellnerovi k dobru je třeba přičíst, že se považovalo za vysoce pravděpodobné, že prodá Číňanům telekomunikační sítě, které získal koupí bývalé Telefoniky O2. Zatím to ale neudělal. Prodej Škody do budoucna – možná někomu jinému než Číňanům - je ale dost pravděpodobný.

Jak je Škoda Transportation důležitá a co všechno dělá?

Společnost zaměstnává celkem přes pět tisíc lidí. Vyrábí tramvaje, vlaky, lokomotivy, soupravy metra, trolejbusy a pohonné a řídicí systémy. Kromě Česka je prodává do Finska, Polska, na Slovensko, do Německa či Lotyšska. S Českými drahami a ministrem dopravy se ale rozhádala, momentálně se s drahami soudí kvůli dodávce lokomotiv. Škoda požadovala miliardový doplatek, dráhy ho jako neoprávněný odmítají. Za kontroverzní byla považovaná i zakázka tramvají pro Prahu, kterou firma uzavřela v dobách pražského primátora Pavla Béma. Praha si objednala 250 vozů za téměř 20 miliard korun. Mluvilo se o tom, že přemrštěné bylo množství i cena.

Jak a kdy se Appian a další majitelé ke Škodě Transportation dostali?

Appian získal původní Škodu Holding od státu (České konsolidační agentury) na konci roku 2002. Další část jejího majetku koupil od konkurzního správce Škody a.s. na jaře 2003. Celkem za firmu a její nemovitosti zaplatil 800 milionů korun. Appian při koupi spolupracoval tajně s tehdejším managementem vedeným Martinem Romanem, kterému dal opce na budoucí podíly ve firmě. Roman odešel v roce 2004 do vedení polostátního ČEZ a odmítl, že by měl někdy ve Škodě podíl. Jako akcionáři se v roce 2010, po prodeji části Škoda Power korejskému Doosanu za 11 miliard korun, představili z původního managementu Tomáš Krsek a Michal Korecký, za Appian pak Marek Čmejla a Jiří Diviš. Spolu s dividendami tak doposud majitelé na Škodě mohli vydělat kolem 40 miliard korun.