Ani na pátý pokus. Do aukce o Národní dům v Praze se i přes snížení vyvolávací ceny opět nikdo nepřihlásil
Pražský Národní dům na Vinohradech se nepodařilo prodat ani na pátý pokus. Do úterní elektronické aukce vyhlášené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se ani tentokrát nikdo nepřihlásil. Majetkový úřad v tiskové zprávě uvedl, že vyhlásí nové výběrové řízení na prodej nemovitosti na pražském náměstí Míru.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převzal Národní dům na Vinohradech na konci roku 2024 od Státního fondu kultury.
Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabídl ji majetkový úřad k prodeji v aukci. Do žádného z pěti kol dražby se nikdo nepřihlásil i přes snížení vyvolávací ceny, která v současném kole byla 615 milionů korun.
Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 až 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály a čtyři společenské salonky.
V současnosti dům slouží především k pořádání plesů a dalších společenských akcí. Do poloviny roku 2032 má dům pronajatý společnost Národní dům-Kulturní dům železničářů.
Aukce nemovitostí s vysokou vyvolávací cenou, které Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v poslední době pořádal, zpravidla končily neúspěšně. Opakovaně se nepodařilo prodat například středočeský zámek Štiřín, pražský zámek Veleslavín nebo pražský Palác Broadway.
Úspěchem naopak skončila březnová aukce pražského domu U Hybernů, který se prodal za 447 milionů korun a znamenal druhý nejvýnosnější prodej v historii úřadu. Dráž majetkový úřad prodal pouze sousední areál na náměstí Republiky v Praze, za který získal 790 milionů korun.
Majetkový úřad v současnosti nabízí k prodeji šest desítek staveb. Mezi naplánovanými aukcemi na nejbližší týdny jsou i opakované pokusy o prodej zámku Veleslavín nebo Paláce Broadway.