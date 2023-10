Antimonopolní úřad zvýší pokuty za kartely. ‚Pokud jste jeho součástí, nahlaste to,‘ varuje místopředseda

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) chystá přísnější tresty za kartely. Nově by mohly firmy dostat i dvojnásobné pokuty oproti dnešku, a to až do 30 procent obratu z dotčeného zboží. Zároveň jim hrozí, že jim úřad zakáže soutěžit o veřejné zakázky. Vyplývá to z nové metodiky trestů, kterou úřad připravuje.

