Antimonopolní úřad povolil Pražákovi převzít Mafru. Z Babišových svěřenských fondů ji koupil v září

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozhodl ve věci prodeje vydavatelství Mafra, rozhlasové společnosti Londa a pardubické chemičky Synthesia ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Informace serveru Ekonomickydenik.cz a Hospodářských novin v úterý potvrdil mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Hospodářské noviny uvedly, že miliardář Karel Pražák po rozhodnutí antimonopolního úřadu může firmy převzít. Praha 20:44 9. ledna 2024

„Rozhodnutí v této věci bylo vydáno a odesláno účastníkovi řízení 2. ledna 2024, dosud však nedošlo k jeho doručení. Právní zástupce účastníka řízení se nepřihlásil do datové schránky. O výsledku řízení budeme podrobně informovat ihned po nabytí právní moci rozhodnutí,“ uvedl pro Ekonomickydenik.cz a Hospodářské noviny Švanda.

Mluvčí ÚOHS řekl, že rozhodnutí úřadu si dosud nevyzvedla Pražákova společnost Kaprain. Její mediální zástupce Ondřej Pechar podle Hospodářských novin upozornil, že zejména kvůli aktivitám Synthesie ještě pokračují další schvalovací procesy u zahraničních úřadů.

Dohodu na transakci, v níž je prodávajícím holding Agrofert z Babišových svěřenských fondů, její účastníci oznámili začátkem loňského září. Pražák koupí rozšiřuje svůj záběr v chemickém průmyslu, protože Kaprain vlastní ústeckou Spolchemii. Pražák je také majitelem hokejové Sparty Praha.

Agrofert, jehož byznys se vedle chemického průmyslu soustřeďuje zejména na zemědělství a potravinářství, k prodeji uvedl, že mu umožní se do budoucna více soustředit na klíčové segmenty jeho podnikání. Agrofert nicméně mohla k prodeji firem Mafra a Londa motivovat i nová pravidla, podle nichž vrcholní politici nesmějí vlastnit provozovatele rozhlasového a televizního vysílání a vydavatele periodického tisku ani prostřednictvím svěřenského fondu.

Nový zákon se vztahuje i na poslance, kterým Babiš v současnosti je. Hospodářské noviny uvedly, že přestože se dříve očekávalo spíše to, že Pražák mediální firmy prodá dál, je nyní stále pravděpodobnější, že Mafra zůstane součástí skupiny Kaprain. Může v tom mít podle serveru podporu spřátelené skupiny PPF a její většinové majitelky Renáty Kellnerové. Podle některých informací z trhu by do čela Mafry mohl zamířit bývalý generální ředitel televize Nova a České televize Petr Dvořák, napsaly také Hospodářské noviny.

Mafra vydává mimo jiné deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a Metro nebo týdeníky Téma a 5plus2. Je provozovatelem serverů iDNES.cz, Expres.cz nebo portálu s jízdními řády iDOS.cz. Provozuje také hudební televizi Óčko a virtuálního operátora Mobil.cz. Předloni snížila ztrátu na 85 milionů korun ze 113 milionů o rok dřív.

Společnost Londa je provozovatelem rádií Impuls a RockZone. Synthesia Pardubice se zabývá výrobou produktů pro odvětví nátěrových hmot a tiskových barev nebo barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Vyrábí také nitrocelulózu, oxycelulózu a řadu organických a anorganických chemikálií.

Agrofertu patří od roku 2002. Předloni zvýšila zisk po zdanění o 19 milionů na 183 milionů korun. Spolchemie ze skupiny Kaprain patří mezi největší výrobce pryskyřic v Evropě a má silnou pozici ve výrobě nátěrových hmot. Součástí Kaprainu je také tradiční slovenská chemička Fortischem.