Antimonopolní úřad se zajímá o Seznam.cz. Zveřejnil to v reakci na články o šéfovi úřadu

Antimonopolní úřad se zajímá o působení společnosti Seznam.cz na domácím trhu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda. „Bohužel nemohu poskytnout žádné konkrétní informace o tom, jakých oblastí se tato naznačená šetření týkají, protože by to mohlo prováděná šetření narušit," uvedl na dotaz, z jakého důvodu úřad vedený Petrem Mlsnou začal firmu prověřovat. Praha 6:20 11. září 2024

Seznam.cz je majitelem stejnojmenného internetového vyhledávače, webových a zpravodajských portálů jako jsou například Novinky či Seznam Zprávy a patří také mezi klíčové hráče v online reklamě na českém trhu.

Úřad by tak mohl prověřovat dominantní postavení společnosti na trhu a případné zneužití této dominance v nějaké oblasti.

Fáze prověřování z vlastní iniciativy ÚOHS je u všech firem vždy neveřejná a může trvat řadu měsíců. Pokud dojdou Mlsnovi lidé k závěru, že je podezření vůči dané firmě oprávněné, zahájí správní řízení. Ani to ale pak nemusí mít závěr, že firma porušila nějaká pravidla trhu.

Neobvyklé oznámení

Ačkoliv je prověřování skryté, v případě Seznamu informaci úřad uvedl veřejně dost neobvykle sám, a to v tiskové zprávě týkající se jiné agendy. Šlo o reakci na článek zpravodajského portálu Seznam Zprávy, které patří do rodiny Seznam.cz.

Reportéři v něm popisovali údajnou spolupráci šéfa úřadu Mlsny s „obžalovaným expertem na lisovačky“, proti čemuž se úřad ohradil na svém webu v rubrice „Uvádíme na pravou míru“.

V textu úřad mimo jiné napsal, že ho zaráží vydání článku Seznam Zpráv zrovna v době, kdy ministerstvo pro místní rozvoj připravuje reformu veřejných zakázek spadajících pod agendu úřadu, která má podle něj vratký základ. „Může se nicméně jednat také o výstražné gesto ze strany společnosti Seznam.cz směrem k úřadu, který se v poslední době začal v rámci své činnosti o působení této společnosti zajímat,“ napsal ÚOHS.

Podle mluvčího Martina Švandy se pro toto sdělení rozhodli proto, že se „zamýšleli nad motivacemi, proč se Seznam bagatelním a nejspíše zástupným tématem začal zabývat“.

„Podle navazujícího článku, který vyšel o několik dní později, se zdá, že důvodem vzniku článků je zejména náš postoj k reformě dozoru nad veřejným zadáváním, kterou se snaží prosadit ministerstvu pro místní rozvoj a některá nezisková uskupení,“ dodal mluvčí Švanda v reakci na dotaz Radiožurnálu, proč zmínili neveřejné prověřování firmy.

Návrh ministerstva

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo reformu přezkumu veřejných zakázek, která by ubrala kompetence právě předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Petr Mlsna k návrhu už dříve řekl, že jde o revoluční hazard. Ministerstvo to odmítá.

Společnost Seznam.cz se k prověřování úřadem nechce vyjadřovat. Komentovat nechtěla ani to, že ÚOHS informaci zveřejnil, když spekuloval o článcích Seznam Zpráv fakticky jako o druhu odvety.

„Obsah služby Seznam Zpráv tvoří samostatná a nezávislá redakce společnosti Seznam Zprávy, a.s. Zdali orgány státní správy vůči naší společnosti vedou či nevedou jakákoliv řízení a jestli při tom plní své zákonné povinnosti, nebudeme komentovat,“ uvedla na všechny otázky Radiožurnálu mluvčí společnosti Veronika Geltner.

Antimonopolní úřad prověřoval pozici Seznamu už loni v mediální oblasti, když společnost koupila podíl ve vydavatelství Borgis, kam patří například deník Právo a web Novinky.cz. Tehdy došel k závěru, že fúze nijak nenaruší hospodářskou soutěž ani neposílí dominantní postavení skupiny Seznam.cz.

Dominance v různých oblastech

Podle novináře Daniela Dočekala, který se dlouhodobě věnuje internetovému trhu a médiím v Česku, je ale dominanci v případě Seznamu.cz možné hledat v mnoha oblastech. „Určitě ji lze hledat a posuzovat u návštěvnosti, vyhledávání či internetové reklamy, stejně tak ve zpravodajství a obsahu a věřím, že i v mapových a lokálních službách,“ uvedl.

Seznam.cz má však zároveň silné konkurenty, třeba kolos Google. „Seznam a Google jsou, s ohledem na český trh, často označovány jako duopol. Společně jde o dvě dominantní společnosti, které ovládají klíčové oblasti internetových služeb v Česku,“ upozornil Dočekal.

Ke konkurenci se řadí také Meta, a pokud jde o obsah, tak i další vydavatelství, například Economia nebo Mafra. „Osobně bych mezi konkurenty rozhodně zařadil i veřejnoprávní média a velké televizní stanice. Segment, kam se ostatně Seznam už řadu let snaží také proniknout a získat význam,“ uvedl novinář.

Prověření pozice Seznamu antimonopolním úřadem by podle Dočekala bylo logické, a to z pohledu, jak vysoký tržní podíl skutečně má a jaký vliv to může mít na tržní prostředí, kde působí i zmíněný Google a Meta. „Bylo by logické, kdyby ÚOHS právě toto prověřil a vyhodnotil,“ domníval se.